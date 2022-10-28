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1 час назад

Рианна выпустила саундтрек к сиквелу "Черной Пантеры"

Газета.Ruиещё 1

Певица Рианна опубликовала на YouTube новую композицию «Lift Me Up», которая стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».

Рианна выпустила саундтрек к сиквелу "Черной Пантеры"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Песня стала первой для артистки за последние шесть лет. Она посвящена жизни и наследию Чедвика Боузмана, исполнившего роль Черной Пантеры. Актер скончался в 2020 году.

На канале Рианны есть несколько вариантов текстового сопровождения песни — один из них на языке жителей Ваканды. Рианна написала песню вместе с композитором фильма Людвигом Горанссоном, режиссером Райаном Куглером и певицей Tems.

Ранее в сети появились первые отзывы о кинокомиксе Райана Куглера «Черная пантера: Ваканда навсегда». Большинство из них посчитали, что сиквел «Черной пантеры» станет лучшим фильмом Marvel с момента выпуска «Мстителей: Финала» 2019 года.

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