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46 минут назад

Роман Каримов начал съемки фильма «Дыхание» о врачах в пандемию COVID-19

runews24.ru

Онлайн-кинотеатр START объявил о том, что начались съёмки кинокартины «Дыхание». Производством сервис занимается вместе с киностудией Yellow, Black and White. Режиссёром стал Роман Каримов.

Начались съемки фильма о врачах в пандемию COVID-19
Фото: runews24.rurunews24.ru

Главные роли в фильме исполнят Ирина Горбачёва, Антон Батырёв, Андрей Карако, Даниил Воробьёв, Галина Сазонова, Евгения Храповицкая и Дмитрий Павленко.

Одним из продюсеров назначили Алексея Троцюка.

В «Дыхании» расскажут о самом начале пандемии COVID-19. Тогда люди ещё не понимали, что это за болезнь.

По сюжету, бизнесмен и бывший врач Виктор нелегально пробирается в больницу к своей матери, которая больна коронавирусом. Он с головой погружается в работу.

Фильмы,Андрей Карако,Роман Каримов,Евгения Храповицкая,Галина Сазонова,Антон Батырев,Дмитрий Павленко,Даниил Воробьев,Ирина Горбачева,
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