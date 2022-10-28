Начались съемки фильма о врачах в пандемию COVID-19

Онлайн-кинотеатр START объявил о том, что начались съёмки кинокартины «Дыхание». Производством сервис занимается вместе с киностудией Yellow, Black and White. Режиссёром стал Роман Каримов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Одним из продюсеров назначили Алексея Троцюка.

В «Дыхании» расскажут о самом начале пандемии COVID-19. Тогда люди ещё не понимали, что это за болезнь.