Исследование Rambler&Co: каждый третий россиянин любит мультфильмы независимо от возраста

Полный метр, онлайн-платформы и знакомые персонажи – предпочтения респондентов в современной мультипликации

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Ко Дню анимации, 28 октября, медиахолдинг Rambler&Co опросил более 350 тысяч интернет-пользователей и выяснил, любят ли они мультфильмы. В ходе исследования аналитики узнали, как и с кем россияне предпочитают их смотреть, какие персонажи нравятся и сколько в стране любителей аниме.

Независимо от возраста 36% опрошенных россиян любят мультипликацию, 31% относится к ней нейтрально, 14% она редко нравится. Каждый десятый смотрит мультфильмы вместе с детьми, а 9% включают их чаще игровых фильмов.

Россиянам больше всего нравятся полнометражные мультфильмы (41%), почти столько же предпочитают короткий метр – 38%. Анимационные сериалы любит 21% респондентов.

При этом 38% без разницы, в какой компании смотреть мультфильмы, 31% – за семейные просмотры, 29%, наоборот, включают их в одиночестве, остальные (2%) смотрят с друзьями.

Свыше трети зрителей (34%) предпочитают смотреть анимацию на онлайн-платформах, а четверть (25%) – в телевизионном эфире. На видеохостингах новинки ищут 22%, в кинотеатры ходит почти каждый пятый (19%).

В анимационных фильмах больше всего зрителей привлекают (респондентам был предложен множественный выбор): знакомые персонажи из детства (23%), новая российская мультипликация (18%), зарубежная (15%), современный актуальный сюжет (12%) или основанный на истории или фольклоре (11%); 9% сюжет вовсе не важен, так как они выбирают анимацию по рисовке, 6% любят 3D-мультфильмы, 3% – 2D, столько же (3%) – стиль аниме.