"Не смотри вверх": как фильм-сатира на Америку будущего заставил задуматься весь мир

Кинематограф сейчас пресыщен новинками, но сыскать по-настоящему интересное кино, с ноткой юмора, драмы и тонкой мыслью становится все труднее. "Рамблер" расскажет о самой серьезной комедии последних лет, которая заставляет и задуматься, и посмеяться, и сделать выводы.

Фото: Кадр из фильма "Не смотри вверх" Кадр из фильма "Не смотри вверх"

Рейтинг IMDb 7,2/10

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Картина режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх» вышла в 2021 году. Актерский состав у фильма получился выдающийся — Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт.

Сюжет

Кадр из фильма

Кейт Дибиаски (Дженнифер Лоуренс), аспирант астрономии, и профессор доктор Рэндалл Минди (Леонардо ДиКаприо) делают поразительное открытие кометы, вращающейся вокруг Солнечной системы. Проблема в том, что она находится на прямом курсе столкновения с Землей. Так, у ученых есть неопровержимые доказательства того, что беспрецедентно гигантская комета сотрет Землю ровно через шесть месяцев и 14 дней. Вероятность «вымирания планеты» составляет 99,78%.

Представьте себе, что весь мир погибнет через полгода, и об этом знают только два человека... Конечно, первой задачей станет кричать во весь голос, чтобы мировое сообщество успело спасти планету. Однако, когда Дибиаски и Минди рассказывают об этом аж президенту Америки (Мерил Стрип). Женщина не сразу верит, а когда понимает, что происходит, ее больше беспокоит собственная судьба, репутация, президентская кампания и финансы.

Ученые бегут на телешоу, которое смотрит вся страна, чтобы рассказать о комете размером с Эверест, которая движется в Землю. Но сюжет о них ставят после "желтых" новостей о знаменитостях, а на новость о комете ведущие отщучиваются и смеются. Никто не верит. Люди в соцсетях смеются и продолжают постить, репостить, лайкать и комментировать бесполезные новости о селебрити и глупые видео. Оказывается, до кометы никому нет дела. Весь мир занят своей рутиной и погряз в сплетнях и погоне за деньгами.

Кадр из фильма "Не смотри вверх"

Однако президент США все же решается спасти мир. Конечно, не просто так. Ведь это хорошо скажется на ее репутации и поможет остаться на своем посту, отвлекая внимания от других пробелов в репутации. Дальше все идет как надо - ученые разрабатывают реальный план, политики устраивают выступления с популистскими лозунгами о спасении мира. Ура, мир может выдохнуть, Америка спасет планету своими силами. И все было бы действительно так, хотя общество и не поняло бы, что политиков заботило лишь собственное благосостояние. Стремление к власти помогло бы спасти мир, но только если не вмешалась бы жажда денег.

Так, богатейший бизнесмен Питер Ишеруэлл придумывает, как заработать на комете, несущейся к Земле, и представляет план правительству США. План рискованный. Если получится, то высшие лица и бизнес обогатится, а если нет, то весь мир погибнет. Ну, почему бы не рискнуть, когда на кону планета. Зато, если ставка сыграет, они смогут стать еще богаче.

Конечно, ученые, люди, которых реально заботит судьба мира, кричат во весь голос, чтобы общество задумалось о том, что происходит. Но народ все так же шутит мемами, ждет релизов клипов, лайкает, постит, комментирует... и так по кругу. Никто не слышит крик. А в это время, с каждой секундой, комета приближается к земле все ближе. Людям говорят "не смотрите наверх", не думайте о будущем, не думайте о планете. И они не смотрят наверх. А в какой то момент становится слишком поздно.

План по обогащению дарами кометы не срабатывает, деньги на ней больше не заработать и она безудержно летит к Земле. Люди начинают понимать, что их ждет, но сделать уже ничего нельзя. Каждый дом и каждый город ждет неминуемая кончина.

Неудивительно, что те, кто рисковал планетой, подумали о собственных жизнях и уже подготовили запасной план. Ну а до остального мира им дела нет.

Что это все значит

«Не смотри вверх» — умная, беззастенчиво дерзкая сатира на Америку и весь мир будущего, настолько поглощенную поклонением знаменитостям, отупляющими информационно-развлекательными программами, популярностью в социальных сетях и политическими играми, что отказывается серьезно относиться к надвигающемуся разрушению планеты Земля.

Фильм изобилует интересными деталями и острым юмором.

Ученые, которые четко делают свою работу, кричат во всеуслышание о будущем конце света, но президент США занята собственной репутацией. Узнав, что вероятность столкновения с Землей около 99%, она быстро находит решение: скажите людям, что 70%. Один только этот момент показывает то, насколько легко манипулировать общественным мнением, если просто сказать им что-то с экрана телевизора. Возможно, многие решения так и принимаются? "Просто скажите им неправду" или умолчите то, что знаете. Так формируется общественное мнение, ведутся информационные войны. Фильм показывает, что кто-то за закрытыми дверями овальных, и не только, кабинетов принимает решения, от которого зависят жизни.

Крупные СМИ оказываются бесполезными, их больше интересует кликбейт, чем честный репортаж, а весь фильм показывает машину массовой коммуникации как единственное, что способно переломить ход общественного мнения.

Важно упомянуть персонаж Питера Ишеруэлла, бизнесмена, гуру-миллиардера и, по сути, самого влиятельного человека в мире. Марк Райлэнс играет его как робота и здесь четко видится отсылка к Илону Маску или Марку Цукербергу. Его богоподобный алгоритмический контроль настолько велик, что он знает о каждом человеке больше, чем они о себе, а также может предсказать точную дату и причину возможной смерти каждого человека. Когда доктор Минди критикует план Ишеруэлла по монетизации надвигающейся катастрофы, называя это мышлением «бизнесмена», магнат приходит в ярость от оскорбления. Ведь он якобы строит мир будущего, а его обвинили в том, что он просто зарабатывает деньги.

Кадр из фильма "Не смотри вверх"

Заслуживает внимание одна из заключительных сцен фильма. Когда до столкновения с кометой остаются считанные часы, ученые Дебиаска и Миндл ужинают со своими близкими. Сидя за столом, в ожидании своей смерти, они разговаривают о маленьких счастливых моментах, проводят время вместе, будто ничего плохого не случится. Закрывают на все глаза, потому что ничего больше не изменить. Они мирно жуют еду и звенят бокалами до тех пор, как сам их дом не начинает уходить под землю и стены рушатся прямо на них. Такая метафора оказалось особенно яркой — быть может то же самое происходит с нами и сейчас?

Фильм, полный сатиры и метафор, высмеивает современное общество, политиков, знаменитостей, блогеров и бизнесменов, по факту стремящихся только к потреблению, и показывает, что если таких будет большинство, то у планеты просто нет будущего. Режиссер показывает, что мышление «прибыль превыше планеты» однажды убьет нас.

Мнения

Мнения о картине были слишком неоднозначными. Многие в США восприняли его негативно, потому как посчитали, что режиссер самодовольно высмеял абсолютно всех. Тяжелее всего картина оказалась для политической элиты, технологических миллиардеров, средств массовой информации и социальных сетей.

Однако остальные были в восторге от тонкой метафоричности картины, иронии, сатиры, интересных изменениях в персонажах, том, как четко показаны пороки современного общества.