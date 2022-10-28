Каким был первый мультфильм XIX века

Датой рождения анимации принято считать 28 октября 1892 года (праздник был утвержден АСИФА в 2002 году) — в этот день состоялся первый сеанс «световых пантомим» в оптическом театре французского изобретателя и художника Эмиля Рейно. Каким был первый мультипликационный фильм XIX века, читайте (и смотрите) в материале «Рамблера».

Фото: Луис Пойет Луис Пойет

Все свои «фильмы» Рейно рисовал, раскрашивал и монтировал сам, нанося изображение на длинные ленты, каждый сюжет состоял из нескольких сотен картинок. Он впервые применил некоторые приемы, позже ставшие основой технологии мультипликации, в том числе – раздельное рисование персонажей и декораций.

В 1893–1894 он создал свой шедевр – «Вокруг кабины». Но уже в 1895 рождение кинематографа нанесло ему сокрушительный удар: рукотворные ленты Рейно не могли соперничать с более быстрыми в производстве и более дешевыми кинофильмами. Отчаявшийся изобретатель разбил свой праксиноскоп (оптический прибор, позволяющий видеть последовательность из нескольких рисунков как плавное движение) и утопил его в Сене вместе с лентами, уцелели всего две из них, «Бедный Пьеро» и «Вокруг кабины».