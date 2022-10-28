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2 часа назад

Звезда «Пиратов Карибского моря» рассказал о назойливых мыслях о смерти

Lenta.ru

Один из самых известных британских актеров 72-летний Билл Найи признался, что не менее 35 раз в день думает о смерти. О том, почему такие странные и назойливые мысли закрадываются ему в голову, звезда фильмов «Рок-волна» и «Пираты Карибского моря» рассказал в интервью изданию The Guardian.

Звезда «Пиратов Карибского моря» думает о смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2022 году состоится премьера фильма «Жить» с Найи в главной роли. Его персонаж — мистер Уильямс — узнает, что смертельно болен, и пытается максимально полно прожить отведенные ему месяцы. На вопрос, как сам Найи хотел бы провести последние дни жизни, он с ухмылкой ответил:

«Провел бы как можно больше времени с семьей. Или поехал в какое-то красивое и далекое место, например Шетландские острова. Но там могла бы возникнуть загвоздка в случае, если бы понадобилась медицинская помощь, — пояснил актер. — Наверное, я бы хотел умереть сам, а не от боли».

В одном из давнишних интервью актер обмолвился, что думает о смерти не менее 12 раз в день. Но теперь ему эта цифра кажется смешной.

«Теперь я думаю о смерти не менее 35 раз в день!» — признался он, давая понять, что готов к смерти.

Найи — одна из немногих знаменитостей, кого тяготит большой круг общения. В интервью он рассказал, что не является поклонником соцсетей, так как старается сузить круг контактов, а не расширить его. Актера ужасает, что сегодня знаменитости должны постоянно рассказывать о себе, что, по его мнению, нелегкая задача.

«Однажды меня почти затащили в соцсети. Но там бы мне пришлось рассказывать, что я, например, снимаюсь в фильме. Но проблема в том, что я никогда об этом не рассказываю», — пояснил он.

Обладатель «Золотого глобуса» Билл Найи снялся в 140 фильмах. Самые известные из них — «Рок-волна», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Реальная любовь».

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