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3 часа назад

«Венома 3» снимет сценаристка «Пятидесяти оттенков серого»

Чемпионат.com

Актрису, сценаристку и продюсера Келли Марсел назначили режиссёром третьей части «Венома». Келли известна по работе над сценарием «Венома 2» и «Пятидесяти оттенков серого», за которую ей досталась антипремия «Золотая малина».

Сценаристка «Пятидесяти оттенков» снимет «Веном»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первую часть истории Энди Брока и его инопланетного «друга» поставил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»), а вторую — Энди Серкис («Восстание планеты обезьян»).

«Веном 3» всё ещё находится на ранней стадии разработки, но уже известно, что Тому Харди вновь доверили главную роль. Том также продюсирует проект, в этом деле ему помогает Келли — она работает и над сценарием.

Дата выхода супергеройского блокбастера пока неизвестна, а слухи о грядущей картине поползли в 2021 году.

По заверению источников Deadline, в «Веноме 3» Том Харди сыграет Эдди Брока последний раз.

Первый «Веном» вышел в 2018 году — он заработал $ 856 млн долларов. Сиквел вышел в 2021-м, он принёс авторам $ 507 млн.

Фильмы,Добро пожаловать в Zомбилэнд,Веном,Восстание планеты обезьян,Пятьдесят оттенков серого,Энди Серкис,Том Харди,
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