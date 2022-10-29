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3 часа назад

Знаковые картины "Ленфильма" покажут в российских кинотеатрах

Inc-News

По словам гендиректора Госфильмофонда России Александра Павлова, будет показано свыше сотни фильмов.

Знаковые картины "Ленфильма" покажут в российских кинотеатрах
Фото: Inc-NewsInc-News

Более ста фильмов, созданных на киностудии "Ленфильм", выйдут на большие экраны. В прошлом месяце Госфильмофонд заключил соответствующее соглашение с киностудией. Отмечается, что юные ценители кинематографа увидят шедевры золотой коллекции бесплатно — предусмотрена покупка билетов по Пушкинской карте.

Показы стартуют в ноябре во всех городах РФ. Будут представлены картины «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и не только. Они будут демонстрироваться в хорошем качестве — ранее была проведена работа по их оцифровке.

Фильмы,Отцы и дети,Всадник без головы,Ленфильм,
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