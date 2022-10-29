Знаковые картины "Ленфильма" покажут в российских кинотеатрах

Более ста фильмов, созданных на киностудии "Ленфильм" , выйдут на большие экраны. В прошлом месяце Госфильмофонд заключил соответствующее соглашение с киностудией. Отмечается, что юные ценители кинематографа увидят шедевры золотой коллекции бесплатно — предусмотрена покупка билетов по Пушкинской карте.

Показы стартуют в ноябре во всех городах РФ. Будут представлены картины «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и не только. Они будут демонстрироваться в хорошем качестве — ранее была проведена работа по их оцифровке.