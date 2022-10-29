Заключенным показали новый фильм с Антоном Лапенко

Более того, картину показали людям, осуждённым по «тяжёлым» статьям, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Команда фильма также предложила заключённым ответить на несколько вопросов о фильме после просмотра и определить, что для них значит «по-мужски».

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Авторы ленты предполагали, что заключённые ответят бесцеремонно и жёстко. Но несмотря на свою жизнь за решёткой, осуждённые определяли «мужские» поступки, в первую очередь, в ответственности за последствия любых решений.

«По-мужски — это значит отвечать за свои поступки, какими бы они не были», — отметил осуждённый по ст. 105 Гетман.

Другой же заключённый выразил мнение, что «мужественность» поступков кроется в том, чтобы «не поддаваться состоянию аффекта, не довести ситуацию до такого момента, дабы не оказаться в этих местах (в тюрьме)».