Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
3 часа назад

Заключенным показали новый фильм с Антоном Лапенко

CBS MEDIA

Более того, картину показали людям, осуждённым по «тяжёлым» статьям, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Команда фильма также предложила заключённым ответить на несколько вопросов о фильме после просмотра и определить, что для них значит «по-мужски».

Заключенным показали новый фильм с Антоном Лапенко
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Авторы ленты предполагали, что заключённые ответят бесцеремонно и жёстко. Но несмотря на свою жизнь за решёткой, осуждённые определяли «мужские» поступки, в первую очередь, в ответственности за последствия любых решений.

«По-мужски — это значит отвечать за свои поступки, какими бы они не были», — отметил осуждённый по ст. 105 Гетман.

Другой же заключённый выразил мнение, что «мужественность» поступков кроется в том, чтобы «не поддаваться состоянию аффекта, не довести ситуацию до такого момента, дабы не оказаться в этих местах (в тюрьме)».

Фильм «По-мужски» выйдет на большие экраны десятого ноября. Режиссёром картины стал Максим Кулагин. В своей новой ленте он поставил вопрос «Что такое мужественность?», ответ на который зрителю предстоит найти вместе с главным героем Глебом, которого играет Антон Лапенко. Герой Лапенко — успешный предприниматель, живёт в своём комфортном мирке, пока не сталкивается с жестокой реальностью. Жену Глеба ударяет его собственный сосед, и тогда перед героем встаёт выбор — как он должен ответить на такой поступок «по-мужски»?

Фильмы,Антон Лапенко,Максим Кулагин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители