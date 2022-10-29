Заключенным показали новый фильм с Антоном Лапенко

Более того, картину показали людям, осуждённым по «тяжёлым» статьям, включая умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Команда фильма также предложила заключённым ответить на несколько вопросов о фильме после просмотра и определить, что для них значит «по-мужски».
Авторы ленты предполагали, что заключённые ответят бесцеремонно и жёстко. Но несмотря на свою жизнь за решёткой, осуждённые определяли «мужские» поступки, в первую очередь, в ответственности за последствия любых решений.
«По-мужски — это значит отвечать за свои поступки, какими бы они не были», — отметил осуждённый по ст. 105 Гетман.
Другой же заключённый выразил мнение, что «мужественность» поступков кроется в том, чтобы «не поддаваться состоянию аффекта, не довести ситуацию до такого момента, дабы не оказаться в этих местах (в тюрьме)».
Фильм «По-мужски» выйдет на большие экраны десятого ноября. Режиссёром картины стал Максим Кулагин. В своей новой ленте он поставил вопрос «Что такое мужественность?», ответ на который зрителю предстоит найти вместе с главным героем Глебом, которого играет Антон Лапенко. Герой Лапенко — успешный предприниматель, живёт в своём комфортном мирке, пока не сталкивается с жестокой реальностью. Жену Глеба ударяет его собственный сосед, и тогда перед героем встаёт выбор — как он должен ответить на такой поступок «по-мужски»?