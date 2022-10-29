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1 час назад

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что Marvel и DC не соперники и их объединяет общая цель

Газета.Ru

Режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ганн, ставший согенеральным директором DC Studios, заявил, что между Marvel и DC на самом деле нет соперничества, а более того — студии объединяет общая цель. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Джеймс Ганн ответил на заявления главы Marvel Studios
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не только люблю [главу Marvel Studios] Кевина [Файги], он был первым человеком, кому я рассказал [новости] после того, как заключил сделку с DC ([исполнитель роли Миротворца во втором «Отряде самоубийц»] Джон Сина был вторым). Вопреки расхожему мнению, долларом меньше для Marvel не означает долларом больше для DC. У DC и Marvel есть общая цель, которая заключается в том, чтобы опыт похода в кино оставался ярким и живым», — объяснил Ганн.

В прошлом десятилетии Ганн снял для Marvel две ленты о Стражах Галактики и должен был завершить трилогию, однако летом 2018 года боссы Disney уволили его с должности режиссера франшизы за старые твиты с неполиткорректными шутками про педофилию и СПИД. После этого компания Warner Bros. предложила Ганну выступить постановщиком сиквела фильма «Отряд самоубийц». Весной 2019 года стало известно, что кинематографист возобновил сотрудничество с Disney и все-таки снимет третью часть «Стражей Галактики» (она выйдет в мае 2023 года), при этом продолжая работу с DC.

В октябре 2022 года Ганн был назначен на пост согенерального директора DC Studios, где, как ожидается, будет руководить творческими процессами. До этого новое руководство компании Warner Bros. Discovery сообщало, что намерено найти для DC «своего Кевина Файги».

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