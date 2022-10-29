Джеймс Ганн ответил на заявления главы Marvel Studios

Режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ганн, ставший согенеральным директором DC Studios, заявил, что между Marvel и DC на самом деле нет соперничества, а более того — студии объединяет общая цель. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Я не только люблю [главу Marvel Studios] Кевина [Файги], он был первым человеком, кому я рассказал [новости] после того, как заключил сделку с DC ([исполнитель роли Миротворца во втором «Отряде самоубийц»] Джон Сина был вторым). Вопреки расхожему мнению, долларом меньше для Marvel не означает долларом больше для DC. У DC и Marvel есть общая цель, которая заключается в том, чтобы опыт похода в кино оставался ярким и живым», — объяснил Ганн.

В прошлом десятилетии Ганн снял для Marvel две ленты о Стражах Галактики и должен был завершить трилогию, однако летом 2018 года боссы Disney уволили его с должности режиссера франшизы за старые твиты с неполиткорректными шутками про педофилию и СПИД. После этого компания Warner Bros. предложила Ганну выступить постановщиком сиквела фильма «Отряд самоубийц». Весной 2019 года стало известно, что кинематографист возобновил сотрудничество с Disney и все-таки снимет третью часть «Стражей Галактики» (она выйдет в мае 2023 года), при этом продолжая работу с DC.