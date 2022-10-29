Режиссер "К звездам" снимет байопик о Джоне Кеннеди

Американский режиссер Джеймс Грэй («К звездам», «Затерянный город Z») займется постановкой биографического фильма о 35-м президенте США Джоне Кеннеди, убитом в Далласе 22 ноября 1963 года, передает Deadline.

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Лента сосредоточится на эволюции Кеннеди, который начинал свой путь малопримечательным молодым человеком, стремящимся проявить себя перед отцом, а впоследствии стал героем Второй мировой войны, чьи лидерские качества проложили ему дорогу в Белый дом.

Отмечается, что Грэй не только выполнит функции режиссера, но и перепишет имеющийся сценарий.