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49 минут назад

Режиссер "К звездам" Джеймс Грэй снимет байопик о Джоне Кеннеди

Газета.Ru

Американский режиссер Джеймс Грэй («К звездам», «Затерянный город Z») займется постановкой биографического фильма о 35-м президенте США Джоне Кеннеди, убитом в Далласе 22 ноября 1963 года, передает Deadline.

Режиссер "К звездам" снимет байопик о Джоне Кеннеди
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лента сосредоточится на эволюции Кеннеди, который начинал свой путь малопримечательным молодым человеком, стремящимся проявить себя перед отцом, а впоследствии стал героем Второй мировой войны, чьи лидерские качества проложили ему дорогу в Белый дом.

Отмечается, что Грэй не только выполнит функции режиссера, но и перепишет имеющийся сценарий.

28 октября в американский прокат вышла новая лента Грэя «Время Армагеддона», в которой снялись Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс и Джереми Стронг. Премьера фильма прошла в мае на Каннском кинофестивале, где картину встретили семиминутной стоячей овацией.

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