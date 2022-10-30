Как появились самые известные персонажи из ужастиков

До самого ужасного праздника в году остались считаные часы. Витрины магазинов уже преобразились к Хэллоуину, а любители устраивать маскарады выбирают костюмы устрашающих героев. Накануне мирового шабаша мы решили вспомнить, как появились культовые злодеи, и заодно понять, почему многие так любят в них наряжаться.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Дракула

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Его прототипом был вполне реальный человек – господарь княжества Валахия (ныне Румыния) Влад III Цепеш. Это один из самых противоречивых правителей в европейской истории: с одной стороны, он славился невероятной жестокостью, с другой – внёс огромный вклад в противодействие османскому завоеванию Европы.

В юности он несколько лет провёл в Османской империи в качестве заложника. Именно у турок Влад позаимствовал разные виды расправы. Его прозвище Цепеш в переводе означает «сажающий на кол» – один из самых популярных видов казни во времена его правления. Сам же князь предпочитал, чтобы его называли Дракулой, что переводится как «Дракон» – к этому рыцарскому ордену принадлежал его отец.

В 25 лет Влад взошёл на престол и сразу же сколотил огромную армию. О его воинственности свидетельствовали не только турки, но и немцы, и венгры, и собственный народ. Влад III устроил массовую казнь неугодных бояр. При этом он занимался благотворительностью и активно боролся с преступностью.

В 1461 году Влад III отказался платить дань Османской империи, уничтожил её гарнизоны на Дунае, а затем вынудил отступить. Некоторые историки полагают, что именно это стало одной из причин, почему турки прекратили поход в Европу.

Погиб Цепеш, как истинный военный, во время одного из сражений при так до конца и не выясненных обстоятельствах.

А его образ попал в массовую культуру благодаря ирландскому писателю Брэму Стокеру, который случайно нашёл в библиотеке книгу о правителях Валахии и Молдавии. Правда, ни о каких кровопийских наклонностях Влада III речь там не шла. Это уже придумка автора в угоду искушённому читателю XIX века, которого манило всё таинственное.

В XX веке благодаря кинематографу Дракула превратился в одного из самых популярных готических персонажей.

Пеннивайз

Жутковатого танцующего клоуна придумал Стивен Кинг. Однажды вечером он шёл по пустынной дороге и увидел деревянный мост. Кинг вспомнил норвежскую сказку про злобного тролля, обитавшего под мостом. Но решил, что клоунов дети боятся больше, чем троллей, и придумал историю про клоуна, живущего в канализации. В 1986 году книга Кинга о Пеннивайзе стала бестселлером и не раз экранизировалась.

Кстати, у Пеннивайза тоже был реальный прототип – американский серийный маньяк Джон Уэйн Гейси, завлекавший своих жертв на детских праздниках в образе клоуна Пого. По словам Гейси, он сам не помнил точного количества жертв: возможно, что их общее число 45, но доказано только 33.

У Кинга же Пеннивайз – демоническая сущность, у которой нет пола, поэтому дети называют его «Оно». Его главная способность – принимать любую форму людских страхов, чтобы питаться их энергией (а заодно и плотью). Так Оно меняет свою внешность от жуткого клоуна до гигантской паучихи.

Майкл Майерс

Белая маска главного злодея из фильма «Хэллоуин» – один из самых популярных товаров на тематических распродажах. Именно этот фильм во многом способствовал популярности праздника.

Создатель культового образа режиссёр Джон Карпентер подсмотрел его в реальной жизни: в колледже Карпентер изучал дисциплину, связанную с психиатрией, и в качестве практики посещал больницу для душевнобольных. Там будущий режиссёр увидел мальчика лет 12, у которого было «абсолютно пустое, безэмоциональное бледное лицо, а глаза чернющие, как у дьявола».

Именно этот образ и пришёл ему на ум, когда продюсер Ирвин Ябланс обратился к Карпентеру с предложением снять ужастик об убийствах в канун Хэллоуина. Первый фильм создавался на весьма скромный бюджет. Актёру Нику Кастлу, исполнявшему роль Майкла Майерса, платили всего 20 долларов в день. Чтобы создать злодея, художник-дизайнер купил за

2 доллара маску Капитана Керка из «Стар Трека», расширил отверстия для глаз, избавился от бакенбардов и характерных для персонажа бровей. Так и появился маньяк-убийца.