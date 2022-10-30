Режиссер «Белого солнца пустыни» придумал трюк, чтобы закопать Саида в песок

Закопанный в песок актер Спартак Мишулин, исполнивший роль Саида в фильме «Белое солнце пустыни», всегда вызывал сочувствие у зрителя. На самом деле в кадре был использован обманный трюк.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Съемочная группа долго думала, как снять бедного Саида, закопанного в песок. В результате сколотили ящик, в который Мишулина смогли поместить по плечи, пишет портал «Киноафиша». При этом актер стоял на коленях. Для удобства была вырыта яма, песок полили водой, температура которого за ночь упала.