Начинается прокат фильма «Либерея: Охотники за сокровищами»

27 октября на больших экранах начался прокат приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» Глеба Орлова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Увидеть Москву-Сити с высоты птичьего полета, понаблюдать за обрядами северных кочевников и даже прокрасться в подземелья Кремля можно с помощью приключенческого боевика. Это один из самых популярных жанров кино, который позволяет безопасно получить порцию адреналина, развеивает мрачные мысли и поднимает настроение.

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«Либерея...» — достойный его представитель. По сюжету молодой бизнесмен, который занимается самокатами, Илья (Тихон Жизневский), случайно обнаруживает ценный артефакт — оклад древней книги, на котором зашифрована подсказка, где искать легендарную библиотеку Ивана Грозного Либерею.

Но такие сокровища интересуют многих искателей. И не сносить бы парню головы от рук незваного гостя Макса (Артем Ткаченко), если бы не помощь недавно обретенного отца, ученого Аркадия (Алексей Серебряков). Позже к неполному семейству присоединяется филолог Арина (Диана Пожарская), и все вместе они начинают игру на опережение с приспешниками Макса и его работодателя.

Путешествие к Либерее — дело непростое, на пути героев ждет смена локаций и условий пребывания. Они перемещаются под водой, по снегу, по воздуху, обращаются к современным компьютерным программам и креативным инженерным разработкам. Один из плюсов ленты — ее реалистичность, при всей выдуманности.

Здесь зрителю ненавязчиво поясняют и откуда взялись средства на покупку оборудования, и как удалось отвлечь противника, и какие поступки повлияли на отношения между героями. Для успеха начинания важна комбинация характеров героев. Аркадий отличается прекрасной эрудицией советского образования.

Арина — сообразительностью и решительностью, к которым прилагается привлекательность. Макс — добротой, бескорыстностью и способностью идти на риск. Вот и собрана команда мечты! Это динамичное приключение — история легкая, увлекательная, зрелищная и неожиданная.

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