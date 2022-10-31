Топ-5 кинопремьер ноября 2022

В пятерку кинопремьер ноября, ради которых стоит посетить кинотеатр, вошли два американских триллера, итальянский биографический фильм, а также российские драма и фэнтези.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

«Покерфейс»

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Покер – особая игра, от которой часто зависят человеческие жизни. Эксцентричный миллиардер Джейк собирает в своем особняке друзей на дружескую партию покера. Но ставки многократно возрастают, когда на дом нападают неизвестные. Теперь на кону не только 25 миллионов, но и жизни игроков.

Режиссером и сценаристом картины выступил всемирно известный голливудский актер Рассел Кроу. Он же сыграл и роль главного героя. Это служит своеобразной гарантией качества фильма-триллера, предлагаемого зрителю.

«В эфире»

Триллер с Мелом Гибсоном о радиоведущем, чью семью захватывает маньяк. Радиодиджей принимает звонок в студию, не предполагая, что тот затянется на всю ночь. Позвонивший угрожает убить его семью в прямом эфире. Для спасения жены и дочери главному герою приходится сыграть в игру на выживание, выдавая свои самые страшные секреты. Единственный способ победить – не прерывать трансляцию и выяснить личность шантажиста.

В основе сюжета лежит короткометражный фильм Ромуальда Буланжера «Разговор», который вышел на экраны в 2019 году. Лента удостоилась 28 наград на различных международных кинофестивалях.

«Ламборгини»

Итальянский биографический фильм о жизни Ферруччо Ламборгини, создателя знаменитых автомобилей Lamborghini, и его противостоянии с отцом еще одной великой автомобильной марки – Энцо Феррари. Картина снята по биографической книге Тонино Ламборгини «Ферруччо Ламборгини. Официальная история», которую автор посвятил своему отцу. Повествование охватывает более 10 лет.

По словам создателей, они очень гордятся тем, что им доверили экранизировать жизнь культового человека, оказавшего такое сильное влияние на весь мир. Ферруччо Ламборгини был первопроходцем в бизнесе, прославил Италию и популяризировал красивые мощные машины, предпочитая автоспорту корриду.

Возможно, этот фильм мог вызвать еще больший интерес, если бы сохранился первоначально заявленный актерский состав: Антонио Бандерас в роли Ламборгини и Алек Болдуин в роли Феррари. Увы, этого не произошло. Однако и сама личность иконы автомира заслуживает внимания зрителей.

«Жанна»

Российская драма с Ксенией Раппопорт о 50-летней бизнесвумен, у которой есть почти все. Она сделала себя сама, прошла через многое в девяностые, и теперь у нее своя торговая компания, роскошная квартира и молодой любовник. Идиллия рушится в одночасье, когда Андрей заявляет, что уходит к беременной от него девушке Кате. Кто из них больше пожалеет об этом?

Как рассказал Евгений Миронов, актер и художественный руководитель картины, это женская история, при просмотре которой зрительницы смогут ассоциировать себя с главной героиней и вспомнить все, через что прошли сами.

«Волшебники»

Семейное фэнтези от российских создателей о мальчике, который получает возможность исполнять все свои желания. 13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как оказывается, способны исполнять любые желания.

Ребенок дает волю своей безудержной фантазии. Ломается спичка – и по бульвару идет слон. Ломается другая – и вся улица вопреки своей воли пускается в безумный танец. Вскоре Артем знакомится с девочкой-волшебницей, подбросившей ему коробок. Вместе они парят в звездном небе, без акваланга спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий. Однако у всего есть своя цена.

Фильм снят по мотивам произведения Юрия Томина «Шел по городу волшебник».