Группу «Машина времени» вырезали из фильма «Афоня»

Песню «Ты и я» в фильме «Афоня» исполнила группа «Машина времени» , но по идеологическим соображениям ее вырезали из кадра. Режиссер Георгий Данелия подстраховался и снял группу «Аракс».

Музыкант Андрей Макаревич* (физлицо, признанное иноагентом в РФ) в советские времена считался неблагонадежным. Он был комсомольцем, но вел себя слишком вольно. Однажды он уехал с овощной базы, на которой были обязаны работать все студенты, пишет «Культурология». Да и цензоры остались не в восторге от внешнего вида, когда увидели музыканта с группой в кадре с танцплощадкой.