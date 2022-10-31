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1 час назад

Группу «Машина времени» вырезали из фильма «Афоня» за несоветский вид

Слово и Дело

Песню «Ты и я» в фильме «Афоня» исполнила группа «Машина времени», но по идеологическим соображениям ее вырезали из кадра. Режиссер Георгий Данелия подстраховался и снял группу «Аракс».

Группу «Машина времени» вырезали из фильма «Афоня»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Музыкант Андрей Макаревич* (физлицо, признанное иноагентом в РФ) в советские времена считался неблагонадежным. Он был комсомольцем, но вел себя слишком вольно. Однажды он уехал с овощной базы, на которой были обязаны работать все студенты, пишет «Культурология». Да и цензоры остались не в восторге от внешнего вида, когда увидели музыканта с группой в кадре с танцплощадкой.

«У вас там хиппи на сцене поют», — заявили представители худсовета.

Несмотря на то что в кадре показали другой музыкальный коллектив, «Машина времени» за работу получила 500 рублей, что по тем временам было очень приличной суммой.

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

Фильмы,Машина времени,Ты и я,Георгий Данелия,
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