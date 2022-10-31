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2 часа назад

5 фильмов, которые прославили Питера Джексона

Мира Маркина

Новозеландский режиссер Питер Джексон подарил миру киношедевры, которые пересматривают сотни тысяч зрителей даже десятилетия спустя после их премьеры. Какие его фильмы стоит посмотреть каждому, ищите в материале «Рамблера».

5 фильмов, которые прославили Питера Джексона
Фото: Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие"Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие"

«Страшилы» (1996)

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После смерти жены в автомобильной катастрофе преуспевающий архитектор Фрэнк Баннистер обнаруживает, что может общаться с мертвыми. За скромное вознаграждение он успешно избавляет дома от призраков, которых сам предварительно наслал. Однажды мужчина сталкивается со страшным противником и оказывается единственным, кто способен остановить злобного духа и спасти живых и мертвых. Главную роль в фильме исполнил Майкл Джей Фокс.

Кадр из фильма "Страшилы"

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Первая часть культовой фэнтези-трилогии Питера Джексона. По сюжету хоббит по имени Фродо Бэггинс получает от дяди Бильбо кольцо, которое раньше принадлежало темному властелину Средиземья Саурону. Теперь Фродо придется отнести его в Роковой Горе, чтобы уничтожить и не дать злодею вернуть прежнюю власть. В трилогию также вошли фильмы «Властелин колец: Две крепости» (2002) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).

«Кинг-Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

«Милые кости» (2009)

Сирша Ронан, Стэнчи Туччи, Марк Уолберг и Рэйчел Вайс в экранизации бестселлера Элис Сиболд, который рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью близких с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба. Полиция не может начать расследование, ведь тело так и не нашли. Тогда неупокоенная душа решает помочь своему отцу восстановить истинную картину событий того страшного дня.

Кадр из фильма "Милые кости"

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)

Первая часть эпичной экранизации повести Толкина, которая рассказывает о Бильбо Бэггинсе, пускающемся в грандиозный поход с гномами во главе с легендарным воином Торином Дубощитом. И хотя их цель находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы, сначала им придется выбраться из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит существо, которое изменит его жизнь навсегда — Голлума. В трилогию также входят фильмы «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013) и «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014).

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