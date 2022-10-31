5 фильмов, которые прославили Питера Джексона

Новозеландский режиссер Питер Джексон подарил миру киношедевры, которые пересматривают сотни тысяч зрителей даже десятилетия спустя после их премьеры. Какие его фильмы стоит посмотреть каждому, ищите в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие" Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие"

«Страшилы» (1996)

Видео дня

После смерти жены в автомобильной катастрофе преуспевающий архитектор Фрэнк Баннистер обнаруживает, что может общаться с мертвыми. За скромное вознаграждение он успешно избавляет дома от призраков, которых сам предварительно наслал. Однажды мужчина сталкивается со страшным противником и оказывается единственным, кто способен остановить злобного духа и спасти живых и мертвых. Главную роль в фильме исполнил Майкл Джей Фокс.

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Первая часть культовой фэнтези-трилогии Питера Джексона. По сюжету хоббит по имени Фродо Бэггинс получает от дяди Бильбо кольцо, которое раньше принадлежало темному властелину Средиземья Саурону. Теперь Фродо придется отнести его в Роковой Горе, чтобы уничтожить и не дать злодею вернуть прежнюю власть. В трилогию также вошли фильмы «Властелин колец: Две крепости» (2002) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).

«Кинг-Конг» (2005)

Блокбастер Питера Джексона рассказывает о съемочной группе под предводительством режиссера-неудачника, которая отправляется на загадочный Остров Черепа, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии на место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Исследователи оказываются между двух огней — с одной стороны Кинг Конг, а с другой — его враги динозавры...

Кадр из фильма "Кинг-Конг"

«Милые кости» (2009)

Сирша Ронан, Стэнчи Туччи, Марк Уолберг и Рэйчел Вайс в экранизации бестселлера Элис Сиболд, который рассказывает о переживаниях четырнадцатилетней девушки, убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью близких с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба. Полиция не может начать расследование, ведь тело так и не нашли. Тогда неупокоенная душа решает помочь своему отцу восстановить истинную картину событий того страшного дня.

«Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)