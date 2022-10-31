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54 минуты назад

Нэмора хотели ввести в Marvel с первого «Железного человека»

Чемпионат.com

Принц Нэмор — новый персонаж, который появится в киновселенной Marvel с выходом сиквела «Чёрной пантеры». Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что показать персонажа в фильмах хотели ещё 18 лет назад.

Нэмора хотели ввести в Marvel с первого «Железного человека»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Файги, были даже написаны черновые версии сценария, однако в целом в Marvel Studios всё никак не могли найти время для реализации идей, но теперь Нэмор наконец-то появится.

Нэмор всегда был в планах Marvel Studios. Режиссёр и соавтор сценария Райан Куглер показал войну между королевствами. Также в фильме можно будет увидеть культурную специфику Нэмора.

Премьера сиквела «Чёрной пантеры» состоится 11 ноября, но из-за санкций до российских кинотеатров лента так и не доберётся.

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