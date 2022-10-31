Фильм-ностальгия про одно лето, которое не вернуть

30 октября в «Лендоке» состоялась петербургская премьера фильма Яны Скопиной «Скоро кончится лето» —самой теплой и светлой ленты этой осени.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Нынешнее поколение 40-50-летних наверняка помнит то лето 1990 года. В воздухе витает ощущение перемен, из приемников доносится голос Виктора Цоя, а на улицах — молодежь в джинсах и футболках с закатанными рукавами. Режиссер, ученица Сергея Соловьева Яна Скопина, предлагает зрителю перенестись в ту эпоху, где жаркая юность переплетается с первой любовью — конечно же, несчастной.

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Картина переносит зрителя в Казахстан 1990 года. 16-летний парнишка Баха заканчивает школу. Впереди — последнее лето перед взрослой жизнью. Как он его проведет? Да никак, всем ясно. Будет слоняться по дворам и друзьям, практиковать свое тайное хобби. Будет читать, тайно торговать кассетами, влюбится в неуловимую красавицу-соседку Берту и потратит все лето на ее завоевание. Конечно же, у парня ничего не получится. Но испытав порывы настоящей любви и боль разочарования, он по-настоящему повзрослеет и встанет на дорогу поиска себя.

В картине отсутствует острая тематика. Тут нет ни политических, ни социальных проблем. Только попытка отрефлексировать важную во все времена тему взросления и поиска себя. А еще посмотреть назад и удивиться, как много простых радостей наполняют нашу юность и делают ее особенной.

«Этот фильм необходим зрителю в качестве воздуха, чтобы в кинозале ему вернулось ощущение счастья и утраченного детства. Вероятно, картина сможет напомнить что-то важное про нас теперешних — все мы родом из детства», — говорит режиссер фильма Яна Скопина.

Однако помимо ощущения духа детства в фильме также есть ощущение духа Сергея Соловьева — учителя Яны Скопиной. Как и большинство картин Соловьева, «Скоро кончится лето» — это фильм-настроение. Цель его — погрузить зрителя в пелену эмоций. Во многом фильм «Скоро кончится лето» цитирует «Сто дней после детства» и «Ассу» — уж точно по общему настрою. И без последних титров благодарности учителю, фильм проникнут духом Соловьева, которого сама режиссер называет медиумом.