Сандра О сыграет в триллере "Могу ли я найти свидетеля"

Звезда "Убивая Еву" Сандра О воссоединилась с режиссером Энн-Мари Флеминг для научно-фантастического триллера "Могу ли я найти свидетеля". Об этом пишет Hollywood reporter.

Действие романа "Могу ли я найти свидетеля", также написанного Флеминг, происходит в ближайшем будущем, в котором спасение планеты — дело каждого.

Уроженка Канады О озвучила ключевую роль, Рози Минг, в анимационном фильме Флеминг 2016 года "Лошади у окна" о молодой канадской китайской поэтессе, которая открывает для себя историю своей семьи в Иране. Флеминг также известна такими фильмами, как "Французский парень" и "Волшебная жизнь Лонг Тэка Сэма".