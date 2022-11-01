Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Сандра О сыграет в научно-фантастическом триллере "Могу ли я найти свидетеля"

Газета.Ru

Звезда "Убивая Еву" Сандра О воссоединилась с режиссером Энн-Мари Флеминг для научно-фантастического триллера "Могу ли я найти свидетеля". Об этом пишет Hollywood reporter.

Сандра О сыграет в триллере "Могу ли я найти свидетеля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Действие романа "Могу ли я найти свидетеля", также написанного Флеминг, происходит в ближайшем будущем, в котором спасение планеты — дело каждого.

"И пока 50-летние приносят жертвы, подростки-художники должны документировать смерти", - говорится в анонсе кинокартины.

О сыграет главную роль. Эрик Муссолум и Джейми Пфал станут продюсерами фильма.

Уроженка Канады О озвучила ключевую роль, Рози Минг, в анимационном фильме Флеминг 2016 года "Лошади у окна" о молодой канадской китайской поэтессе, которая открывает для себя историю своей семьи в Иране. Флеминг также известна такими фильмами, как "Французский парень" и "Волшебная жизнь Лонг Тэка Сэма".

Фильмы,Звёзды,Убивая Еву,Звезда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители