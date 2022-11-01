Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
2 часа назад

Появился первый кадр из фильма «Восстание зловещих мертвецов»

runews24.ru

Новый фильм «Восстание зловещих мертвецов» будет пятым в серии. Он не окажется продолжением трилогии про Эша Уильямса.

Появился первый кадр из фильма «Восстание зловещих мертвецов»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В кинокартине расскажут историю двух девушек – Бет и Элли. Они будут пытаться выжить во время вторжения демонических существ. Также им предстоит защитить свою семью.

Фильм поставил ирландский режиссёр Ли Кронин, сценарием занимался тоже он.

runews24.ru

Съёмки кинокартины завершились в Новой Зеландии ещё в 2021 году. В роли оператора выступал Дэйв Гарбетт. Он снимал эпизоды сериала «Эш против зловещих мертвецов».

Мировая премьера фильма состоится 21 апреля 2023 года.

Фильмы,Эш против Зловещих мертвецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители