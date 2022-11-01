Появился первый кадр из фильма «Восстание зловещих мертвецов»

Новый фильм «Восстание зловещих мертвецов» будет пятым в серии. Он не окажется продолжением трилогии про Эша Уильямса.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В кинокартине расскажут историю двух девушек – Бет и Элли. Они будут пытаться выжить во время вторжения демонических существ. Также им предстоит защитить свою семью.

Фильм поставил ирландский режиссёр Ли Кронин, сценарием занимался тоже он.

runews24.ru

Съёмки кинокартины завершились в Новой Зеландии ещё в 2021 году. В роли оператора выступал Дэйв Гарбетт. Он снимал эпизоды сериала «Эш против зловещих мертвецов».