Институт развития интернета проводит отбор на создание молодежного контента

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") проводит второй отбор на создание социально значимого контента для молодежи в 2022 году. Прием заявок продлится до 1 декабря, сообщили в пресс-службе ИРИ во вторник.

"Прием заявок пройдет с 1 ноября по 1 декабря до 18:00 по московскому времени. На конкурсе ожидаются проекты на темы, актуальные для целевой аудитории от 14 до 35 лет: поиск себя и отношения с миром, выбор жизненного пути, культурное многообразие и инклюзия", - говорится в сообщении.

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Заявки принимаются по четырем направлениям: видеоконтент, блогосфера, мультиформатный контент, программные продукты - игры и ПО. В категории "Блогосфера", согласно правилам, проекты должны обязательно реализовываться совместно с популярными блогерами, у которых более тысячи подписчиков, либо размещаться в каналах с аудиторией от пяти тысяч пользователей.

"Решение о поддержке всегда зависит от совокупности факторов. Актуальная история, которую высоко оценили эксперты рынка - это основа, к которой должны прилагаться профессиональная команда и адекватный бюджет. А жанр, формат, идея в рамках тематических линий могут быть очень разными. Это очевидно по уже вышедшим проектам. Контент, который мы поддерживаем, очень многообразен: это сериалы разных жанров, от комедий до триллеров, блогерские шоу, документалистика", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Победителей утвердит Наблюдательный совет под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова. В совете также участвуют генеральный директор "Национальной медиа группы" Светлана Баланова, генеральный директор компании СберИнтертейнмент Татьяна Доброхвалова, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор канала "Россия-1" Антон Златопольский, министр культуры Ольга Любимова и другие.