Стоит ли смотреть антиутопию «Не беспокойся, дорогая»

В сети вышел фильм Оливии Уайлд «Не беспокойся, дорогая» — самая скандальная премьера минувшего Венецианского кинофестиваля. «Лента.ру» попыталась рассмотреть через пелену склок и публичного выяснения отношений саму картину, в которой снялись Флоренс Пью, Гарри Стайлс и Крис Пайн.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1950-е, США. Где-то в залитой солнцем Калифорнийской пустыне раскинулся открыточный городок. Все мужчины там работают на секретном предприятии «Победа». По утрам они садятся в машины карамельных цветов и устремляются к горизонту. Их образцовые жены в это время хлопочут по хозяйству, ждут и рожают детей, а вечерами готовят ужин и смешивают безупречные коктейли. Одна из этих жен — Элис (Флоренс Пью) — души не чает в своем муже Джеке (Гарри Стайлс).

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Ее совершенно не смущает, что супруг ничего не рассказывает о работе, ведь он смотрит на нее влюбленными глазами и скоро, вероятно, пойдет на повышение: Джек на хорошем счету у таинственного визионера с горящими глазами Фрэнка (Крис Пайн), который руководит этим цветущим оазисом. Однако Элис все чаще замечает какие-то пугающие странности: то в глазах начнет рябить, то яйца для очередного блюда рассыплются в труху, то муж попытается сделать пюре из сырой картошки. К тому же одна из соседок на глазах у Элис перережет себе горло, но этого будто бы никто не заметит. Чтобы разобраться в происходящем, придется отправиться за разгадкой в пустыню, хотя женщинам это строго-настрого запрещено.

Кадр из фильма "Не беспокойся, дорогая"

Актриса Оливия Уайлд очень ярко стартовала в середине нулевых. Тогда в кино вышел «Альфа-дог» Ника Кассаветиса, а на телевидении Уайлд вошла в команду главных героев сериала «Доктор Хаус». В сознании многих зрителей она по сей день остается «Тринадцатой из "Хауса"», хотя за прошедшие годы были и второй «Трон», и «Время», и работа с Клинтом Иствудом на «Деле Ричарда Джуэлла», и «Винил» Мартина Скорсезе. Однако образ мятущейся помощницы гениального диагноста, бисексуалки в белом халате, молодой женщины на грани нервного срыва стал для Уайлд главным в карьере. Оливия с этим положением дел мириться категорически не готова и несколько лет назад предприняла решительный шаг в сторону — в режиссуру. Одной из первых ее работ стал клип Red Hot Chili Peppers, потом вышел и полнометражный дебют «Образование» — обаятельная и необязательная инди-комедия, получившая сдержанно положительную критику.

Второй фильм планировался режиссерским бенефисом: куда более внушительный бюджет, звездный актерский состав — Шайа ЛаБаф, Флоренс Пью, Крис Пайн, сама Уайлд. Амбициозным выглядел и замысел: психологический хоррор с сильным антиутопическим элементом и заранее заявленным феминистским посланием. Однако вся эта конструкция оказалась погребена под валом помоев, которые полились на Оливию на Венецианском кинофестивале, где состоялась премьера «Не беспокойся, дорогая». Еще до начала съемок она заменила ЛаБафа на Гарри Стайлса, который вскоре стал бойфрендом постановщицы. Флоренс Пью веселила публику тем, что ходила по острову Лидо с бокалом и демонстративно не посещала пресс-конференции. Свое поведение актриса объяснила тем, что Уайлд третировала ее и прочих членов съемочной группы на протяжении всех съемок. Потом еще и Стайлс то ли плюнул, то ли не плюнул на ботинок Криса Пайна перед премьерным показом. В общем, зрителям было явно не до кино.

«Не беспокойся, дорогая» был разгромлен, причем скорее по инерции от всех этих скандалов, — Оливии Уайлд оставалось только радоваться, что ее хотя бы не решили всерьез «отменить». На деле же ее фильм действительно не наделен большими и серьезными достоинствами, но и абсолютным кошмаром его назвать тоже язык не повернется.

Это аккуратная и богато исполненная стилизация под пятидесятые, ретро во вкусе «Плезантвилля» или «Степфордских жен», даром что и общий посыл у этих фильмов довольно схожий

Собственно, пока дело касается вылизанных интерьеров, ретроавтомобилей и вечеринок во вкусе «Великого Гэтсби», фильм смотрится вполне сносно. Актеры подобраны замечательно, старорежимные образы к лицу всем, особенно Пайну, который здесь играет что-то среднее между Гэтсби и каким-нибудь профессором Мориарти. Гвоздь программы — эротический номер одной из образцовых жен с купанием голышом в огромном бокале. Эта откровенная цитата из королевы бурлеска Диты фон Тиз, по всей вероятности, должна еще раз натолкнуть зрителя на мысль, что в этом залитом солнцем калифорнийском раю явно что-то не так.

Кадр из фильма "Не беспокойся, дорогая"

С этими анахронизмами и провалами в наивный сюрреализм у картины и обнаруживаются главные проблемы. Уайлд будто не хватает то ли культурной эрудиции, то ли собственного стиля. Черно-белые танцовщицы, складывающиеся в зловещие узоры, резкие вспышки света и многозначительные красные пятна — все это мы уже много раз видели. Вместо того, чтобы нагнетать напряжение, «Не беспокойся, дорогая» раздражает не столько даже абсолютной предсказуемостью, сколько катастрофической медлительностью. Настоящую тревогу все эти «разрывы привычной реальности» могут вызвать разве что у подростков, которым картину смотреть нельзя из-за обилия эротических сцен. Впрочем, яростный куннилингус на кухонном столе с уничтожением свежеприготовленного ужина скорее показывает, что у Оливии Уайлд, видимо, весьма целомудренные представления о сексе в кино. Это даже трогательно.

Оправдать все огрехи, пожалуй, могла бы по-настоящему яркая концовка. Финальное объяснение в таких фильмах необязательно должно быть правдоподобным, но обязано должно быть хотя бы наглым. Уайлд и ее сценаристка Кэти Силберман все это будто бы понимали, но придумать ничего по-настоящему путного толком не смогли — и сделали ставку на эмоции. Ставка эта, увы, не оправдалась. Фильм заканчивается всхлипом, который, пожалуй, можно принять за вздох облегчения: с этой картиной Уайлд и Силберман кое-как отмучились. На повестке же у них пока безымянный проект киновселенной Marvel.