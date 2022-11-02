Мадс Миккельсен сыграет главную роль в семейном хорроре

Мадс Миккельсен воссоединится с создателем "Ганнибала", режиссером Брайаном Фуллером в недавно анонсированном полнометражном фильме Dust Bunny. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Картина расскажет историю восьмилетней девочки, которая прибегает к помощи своей соседки, чтобы убить чудовище под ее кроватью, которое, по ее мнению, съело всю ее семью.
Кристен Фигеройд, управляющий директор и исполнительный вице-президент Sierra/Affinity, прокомментировала участие актера в проекте: "Мадс приносит уникальные качества в каждого персонажа, которого он воплощает в жизнь, и его роль в Dust Bunny не станет исключением. Мы рады представить на рынке AFM в этом году возврат к семейным фильмам ужасов 80-х, любимому многими жанру".
Миккельсен ранее был занят в таких проектах как "Индиана Джонс 5", а также "Доктор Стрэндж", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и других.