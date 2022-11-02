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3 часа назад

Макарский подарил свой голос герою мультсериала

Eva.ru

Ряды знаменитостей, озвучивающих мультфильмы для самых маленьких пополнились новым именем. Антон Макарский подарил свой голос мультсериалу «Цветняшки».

Макарский подарил свой голос герою мультсериала
Фото: Eva.ruEva.ru

Первые годы ребенка — это старт развития навыков, которые нужны ему для счастливой жизни в будущем. Именно поэтому важно обучать малыша слышать себя и взаимодействовать с миром с раннего возраста, развивая его эмоциональный интеллект. Сегодня в этом помогают мультфильмы, в игровой форме закрепляющие ценные эмоциональные навыки: самовыражение, эмпатию, уверенность в себе и многое другое.

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Среди таких мультфильмов свою нишу занимает музыкальный мультсериал «Цветняшки», созданный молодой анимационной студией Platoshka для детей от 0 до 4 лет. В основе проекта лежит четко продуманная большой командой профессионалов программа для всестороннего развития ребенка.

Персонажи мультсериала, которых озвучивают такие гуру дубляжа, как актер и певец Антон Макарский, Мария Иващенко и другие, помогают маленьким зрителям учить названия цветов и геометрических фигур, факты природе и ее обитателях, развивать речь, воображение и музыкальный слух.

Музыкальной составляющей в сериале уделяется особое внимание – для мультфильма записано более ста оригинальных мелодичных песен, включая множество колыбельных, а также оркестровых аранжировок. В записи композиций принимал участие Антон Макарский, а главным композитором для мультсериала стала Яна Писаревская.

«Сочинять для малышей — большая ответственность. Музыка для них должна быть высочайшего качества — красивая, запоминающаяся, безупречно исполненная. И, по моему глубокому убеждению, она не может быть упрощенной. В возрасте до трех лет малыши стараются исполнять простейшие песенки, а многие даже не говорят отдельных слов. Поэтому наша миссия — создавать музыку для развития, воспитания, формирования личности и любви к искусству», — комментирует Яна Писаревская.

Сюжет рассказывает детям о добре, чести, любви, настоящей дружбе, учит их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться.

Тема развития эмоционального интеллекта глубже раскрывается во втором сезоне «Цветняшек», запущенном в начале октября на популярных детских телеканалах и VOD-платформах.

Новые истории во главе с Антоном Макарским, озвучившим героя Папу Лиса, рассказывают про целый спектр эмоций и чувств, учат малышей распознавать их у себя и у других, развивают эмпатию. Осваивая эти умения с поддержкой родителей, ребенок чувствует себя более уверенно и в будущем может справиться с чем угодно.

За каждый навык в мультсериале — от социальных и интеллектуальных до физических и сенсорных — отвечает отдельный герой. Цыпленок Пи, Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок на своем примере показывают, как преодолевать жизненные трудности, постоянно взаимодействуют с маленькими зрителями, стимулируют их повторять движения и слова, а также подсказывают родителям идеи для совместных активностей с ребенком.

Фильмы,Антон Макарский,Мария Иващенко,
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