Макарский подарил свой голос герою мультсериала

Ряды знаменитостей, озвучивающих мультфильмы для самых маленьких пополнились новым именем. Антон Макарский подарил свой голос мультсериалу «Цветняшки».
Первые годы ребенка — это старт развития навыков, которые нужны ему для счастливой жизни в будущем. Именно поэтому важно обучать малыша слышать себя и взаимодействовать с миром с раннего возраста, развивая его эмоциональный интеллект. Сегодня в этом помогают мультфильмы, в игровой форме закрепляющие ценные эмоциональные навыки: самовыражение, эмпатию, уверенность в себе и многое другое.
Среди таких мультфильмов свою нишу занимает музыкальный мультсериал «Цветняшки», созданный молодой анимационной студией Platoshka для детей от 0 до 4 лет. В основе проекта лежит четко продуманная большой командой профессионалов программа для всестороннего развития ребенка.
Персонажи мультсериала, которых озвучивают такие гуру дубляжа, как актер и певец Антон Макарский, Мария Иващенко и другие, помогают маленьким зрителям учить названия цветов и геометрических фигур, факты природе и ее обитателях, развивать речь, воображение и музыкальный слух.
Музыкальной составляющей в сериале уделяется особое внимание – для мультфильма записано более ста оригинальных мелодичных песен, включая множество колыбельных, а также оркестровых аранжировок. В записи композиций принимал участие Антон Макарский, а главным композитором для мультсериала стала Яна Писаревская.
«Сочинять для малышей — большая ответственность. Музыка для них должна быть высочайшего качества — красивая, запоминающаяся, безупречно исполненная. И, по моему глубокому убеждению, она не может быть упрощенной. В возрасте до трех лет малыши стараются исполнять простейшие песенки, а многие даже не говорят отдельных слов. Поэтому наша миссия — создавать музыку для развития, воспитания, формирования личности и любви к искусству», — комментирует Яна Писаревская.
Сюжет рассказывает детям о добре, чести, любви, настоящей дружбе, учит их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться.
Тема развития эмоционального интеллекта глубже раскрывается во втором сезоне «Цветняшек», запущенном в начале октября на популярных детских телеканалах и VOD-платформах.
Новые истории во главе с Антоном Макарским, озвучившим героя Папу Лиса, рассказывают про целый спектр эмоций и чувств, учат малышей распознавать их у себя и у других, развивают эмпатию. Осваивая эти умения с поддержкой родителей, ребенок чувствует себя более уверенно и в будущем может справиться с чем угодно.
За каждый навык в мультсериале — от социальных и интеллектуальных до физических и сенсорных — отвечает отдельный герой. Цыпленок Пи, Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок на своем примере показывают, как преодолевать жизненные трудности, постоянно взаимодействуют с маленькими зрителями, стимулируют их повторять движения и слова, а также подсказывают родителям идеи для совместных активностей с ребенком.