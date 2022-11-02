Макарский подарил свой голос герою мультсериала

Ряды знаменитостей, озвучивающих мультфильмы для самых маленьких пополнились новым именем. Антон Макарский подарил свой голос мультсериалу «Цветняшки».

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Первые годы ребенка — это старт развития навыков, которые нужны ему для счастливой жизни в будущем. Именно поэтому важно обучать малыша слышать себя и взаимодействовать с миром с раннего возраста, развивая его эмоциональный интеллект. Сегодня в этом помогают мультфильмы, в игровой форме закрепляющие ценные эмоциональные навыки: самовыражение, эмпатию, уверенность в себе и многое другое.

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Среди таких мультфильмов свою нишу занимает музыкальный мультсериал «Цветняшки», созданный молодой анимационной студией Platoshka для детей от 0 до 4 лет. В основе проекта лежит четко продуманная большой командой профессионалов программа для всестороннего развития ребенка.

Персонажи мультсериала, которых озвучивают такие гуру дубляжа, как актер и певец Антон Макарский, Мария Иващенко и другие, помогают маленьким зрителям учить названия цветов и геометрических фигур, факты природе и ее обитателях, развивать речь, воображение и музыкальный слух.

Музыкальной составляющей в сериале уделяется особое внимание – для мультфильма записано более ста оригинальных мелодичных песен, включая множество колыбельных, а также оркестровых аранжировок. В записи композиций принимал участие Антон Макарский, а главным композитором для мультсериала стала Яна Писаревская.

«Сочинять для малышей — большая ответственность. Музыка для них должна быть высочайшего качества — красивая, запоминающаяся, безупречно исполненная. И, по моему глубокому убеждению, она не может быть упрощенной. В возрасте до трех лет малыши стараются исполнять простейшие песенки, а многие даже не говорят отдельных слов. Поэтому наша миссия — создавать музыку для развития, воспитания, формирования личности и любви к искусству», — комментирует Яна Писаревская.

Сюжет рассказывает детям о добре, чести, любви, настоящей дружбе, учит их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться.

Тема развития эмоционального интеллекта глубже раскрывается во втором сезоне «Цветняшек», запущенном в начале октября на популярных детских телеканалах и VOD-платформах.

Новые истории во главе с Антоном Макарским, озвучившим героя Папу Лиса, рассказывают про целый спектр эмоций и чувств, учат малышей распознавать их у себя и у других, развивают эмпатию. Осваивая эти умения с поддержкой родителей, ребенок чувствует себя более уверенно и в будущем может справиться с чем угодно.