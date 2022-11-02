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2 часа назад

Фильм ужасов "Винни Пух: Кровь и мед" выйдет 15 февраля

Газета.Ru

Фильм ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» появится в кинотеатрах США, Великобритании, Канады и Мексики 15 февраля 2023 года, пишет The Hollywood Reporter.

Названа дата выхода хоррора "Винни Пух: Кровь и мед"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина взяла за основу детское произведение Алана Милна «Винни-Пух». По сюжету фильма Кристофер Робин, будучи ребенком, кормил Винни-Пуха, Пятачка и Иа-Иа, но, когда вырос, то бросил их, оставив без еды. По словам режиссера проекта Риса Уотерфилда, голод сделал антропоморфных животных неуравновешенными и дикими существами с садистскими и извращенными наклонностями. Винни-Пух и Пятачок съели Иа-Иа и отправились устраивать кровавую резню.

Ранее вышел трейлер хоррора «Винни-пух: Кровь и мед».

Фильмы,Кристофер Робин,Алан Милн,
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