Названа дата выхода хоррора "Винни Пух: Кровь и мед"

Картина взяла за основу детское произведение Алана Милна «Винни-Пух». По сюжету фильма Кристофер Робин, будучи ребенком, кормил Винни-Пуха, Пятачка и Иа-Иа, но, когда вырос, то бросил их, оставив без еды. По словам режиссера проекта Риса Уотерфилда, голод сделал антропоморфных животных неуравновешенными и дикими существами с садистскими и извращенными наклонностями. Винни-Пух и Пятачок съели Иа-Иа и отправились устраивать кровавую резню.