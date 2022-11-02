Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле Добби

Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять носки на пляже, где снимали сцену гибели домового эльфа Добби, передает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Добби погибает в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", вышедшем на экраны в 2007 году. Съемки проводились на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пемброкшир.

Фанаты Гарри Поттера создали на этом месте импровизированную могилу, и поклонники персонажа оставляют около нее носки (с помощью этого предмета одежды Добби получил свободу от рабства).

Национальный фонд, занимающийся охраной берегов, сельской местности и зданий Англии, Уэльса и Северной Ирландии, заявил, что в последние годы эта территория испытывает большое антропогенное давление. В связи с этим фонд организовал публичные консультации, а также обсуждал вариант убрать могилу Добби или перенести ее в более подходящее место за пределами пляжа.