Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
34 минуты назад

Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби

Москва24

Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять носки на пляже, где снимали сцену гибели домового эльфа Добби, передает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле Добби
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Добби погибает в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", вышедшем на экраны в 2007 году. Съемки проводились на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пемброкшир.

Фанаты Гарри Поттера создали на этом месте импровизированную могилу, и поклонники персонажа оставляют около нее носки (с помощью этого предмета одежды Добби получил свободу от рабства).

Национальный фонд, занимающийся охраной берегов, сельской местности и зданий Англии, Уэльса и Северной Ирландии, заявил, что в последние годы эта территория испытывает большое антропогенное давление. В связи с этим фонд организовал публичные консультации, а также обсуждал вариант убрать могилу Добби или перенести ее в более подходящее место за пределами пляжа.

В итоге в организации заявили, что мемориал может остаться, однако призвали посетителей позаботиться об окружающей среде и не оставлять на берегу посторонние предметы. В окрестностях пляжа обитают большие серые тюлени, морские свиньи и одна из самых больших популяций птиц в мире, а такие предметы, как носки, безделушки и сколы краски с окрашенных камешков, могут попасть в морскую среду и пищевую цепочку и подвергнуть опасности дикую природу, объяснили в фонде.

Фильмы,Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители