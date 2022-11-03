Адаптация «Геркулеса» от Disney будет вдохновлена TikTok

Издание Variety сообщило, что анимационный фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлён TikTok. По большей части этот проект будет экспериментальным, заявил продюсер Джо Руссо.

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По словам Джо, он рад принимать участие в создании этого проекта и добавить в него что-то своё.

Я думаю, многие рады, что мы все можем внести свой вклад в это переосмысление «Геркулеса».

Также Руссо прокомментировали жанр анимационного фильма — как и оригинальный «Геркулес», проект Руссо будет мюзиклом. Только новый «Геркулес» будет ориентирован на аудиторию TikTok.

Нынешняя аудитория научена на TikTok, верно? Чего она ожидает от этого мюзикла? Всё это очень весело. К тому же это может помочь нам немного расширить границы того, как показать современный мюзикл.