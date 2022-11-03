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2 часа назад

Братья Руссо поставили сотрудничество с Marvel на длительную паузу

Inc-News

Как минимум, до конца текущего десятилетия известные продюсеры и режиссеры Энтони и Джо Руссо не станут сотрудничать Marvel Studios.

Братья Руссо поставили сотрудничество с Marvel на паузу
Фото: Inc-NewsInc-News

Создатели «Мстителей» заявили о том, что продолжат осваивать киновселенную – но уже без помощи Marvel и не для нее.

«Мы продолжим создавать супергероев, которые будут сражаться со злом на земле и в космосе. Но до конца десятилетия Marvel придется обходится без нашей помощи», - рассказали братья Руссо.

Между тем, сейчас родственники заняты созданием нового фантастического боевика под названием «Космический штат», в котором обещают много небесных звезд и звездных участников.

Фильмы,Мстители,Джо Руссо,
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