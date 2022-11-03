Братья Руссо поставили сотрудничество с Marvel на паузу

Как минимум, до конца текущего десятилетия известные продюсеры и режиссеры Энтони и Джо Руссо не станут сотрудничать Marvel Studios.
Создатели «Мстителей» заявили о том, что продолжат осваивать киновселенную – но уже без помощи Marvel и не для нее.
«Мы продолжим создавать супергероев, которые будут сражаться со злом на земле и в космосе. Но до конца десятилетия Marvel придется обходится без нашей помощи», - рассказали братья Руссо.
Между тем, сейчас родственники заняты созданием нового фантастического боевика под названием «Космический штат», в котором обещают много небесных звезд и звездных участников.