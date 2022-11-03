Кинокритик выбрал 3 российских фильма, которые оценят на Западе

«Тот же «Нулевой пациент» вполне достойный, та же «Эпидемия». Насчет того, могут они конкурировать с западными или нет – я не очень смотрю западные сериалы. Но понятно, что они не могут конкурировать с «Домом дракона» или с «Кольцами власти». Несравнимый бюджет», – заключил эксперт.