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4 часа назад

Кинокритик Шнейдеров выбрал 3 необычных российских фильма, которые оценят на Западе

РИА "ФедералПресс"

Телерадиоведущий и кинокритик Давид Шнейдеров рассказал СМИ, какое российское кино могут оценить западные зрители и может ли отечественное кино конкурировать с зарубежным.

Кинокритик выбрал 3 российских фильма, которые оценят на Западе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Безусловно, «Майор» Быкова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Это вполне конкурентоспособные фильмы. А вот наши коммерческие фильмы абсолютно неконкурентоспособны по сравнению с американскими. Это жалкие подделки под американское коммерческое кино. Слава, честь и гордость России – это наше авторское кино», – поделился со СМИ кинокритик.

ОСН пишет, что Шнейдеров назвал одними из самых значимых современных отечественных режиссеров Алексея Германа, Ивана Твердовского, Сергея Ливнева, Андрея Звягинцева и Александра Сокурова. Также кинокритик уверен, что сериалы, которые производят в России, – высокого уровня, но зарубежный рынок задал еще более высокую финансовую планку.

«Тот же «Нулевой пациент» вполне достойный, та же «Эпидемия». Насчет того, могут они конкурировать с западными или нет – я не очень смотрю западные сериалы. Но понятно, что они не могут конкурировать с «Домом дракона» или с «Кольцами власти». Несравнимый бюджет», – заключил эксперт.

Фильмы,Ван Гоги,Эпидемия,Майор,Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов,Сергей Ливнев,Алексей Герман,Андрей Звягинцев,Александр Сокуров,
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