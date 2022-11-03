С чистого листа: 7 фильмов о том, как начать новую жизнь

Трагическая утрата, заевшая рутина или внезапное знакомство — есть масса событий, способных изменить вас до неузнаваемости. Иногда перемены настолько фундаментальные, что приходится буквально строить жизнь с нуля. Вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из 7 фильмов и сериалов, героям которых пришлось пережить нечто подобное. Все они, по собственной воле или по воле случая, вынуждены приспосабливаться к новым условиям.
Путь к новой жизни часто выстраивается через боль, так случилось и в этой истории. Профессиональный переговорщик Александр Максимов терпит неудачу на одном из заданий, в результате чего теряет не только карьеру, но и близкого человека, а затем и всю семью. На обломках прошлого в отчаянных попытках вернуть былое счастье он проводит несколько лет, пока однажды коварный преступник — виновник всех бед Александра — не появляется на горизонте. Практически восставший из мертвых, злодей обещает нанести неудачливому переговорщику новый удар, но Максимов уже готовится отомстить заклятому врагу и снова обрести себя.
Чтобы разогнать свой мозг до максимума, писатель в кризисе решает принять экспериментальный засекреченный препарат. Загадочная таблетка действительно помогает творцу преодолеть некоторые трудности, но за все нужно платить, и побочные эффекты не заставляют себя ждать. Теперь герою предстоит избавиться от влияния жуткого наркотика, встретиться с другими жертвами медикаментозной прокачки и заново собрать из осколков собственную личность.
Драматический роуд-муви, сюжет которого основан на реальных событиях. Молодой человек, только-только окончивший престижный университет и выросший в довольно благоприятных условиях, решает отказаться от своих привилегий, отдать все свои сбережения на благотворительность и сбежать подальше от цивилизации, навстречу простой жизни в тихой глуши. Парень верит, что самопознание возможно лишь в одиночестве, а потому, несмотря на многочисленные предложения добрых людей, повстречавшихся ему на пути, снова и снова отправляется бродяжничать, чтобы наконец понять, кто он на самом деле.
Спустя почти дестилетие после событий основного сериала «Декстер» мы застаем главного героя на другом конце страны. Он ведет тихую неприметную жизнь под новым именем, пытается строить семью и карьеру, навсегда забыв о жестоких расправах над преступниками. Однако, когда в уютном захолустье, где он нашел себе приют, случается убийство, линчеватель в отставке понимает, что вскоре ему придется вновь вернуться к старому ремеслу. К удивлению бывшего окружения, давно похоронившего Декстера, герой воскреснет, чтобы начать все сначала.
Незадачливый отец семейства в попытке разбогатеть тратит все семейные сбережения на сомнительную авантюру. В результате из его жизни уходит не только финансовое благополучие, но и жена, кое-как согласившаяся оставить ребенка с папой. Теперь мужчина вместе со своим сыном вынужден скитаться по улицам, спать в метро и питаться где и чем придется, чтобы заново построить жизнь и карьеру.
Молодой француз Давид Сорель не обременяет себя обязательствами и просто наслаждается беззаботной жизнью в Париже. Но трагедия переворачивает его реальность с ног на голову. В результате теракта гибнет его старшая сестра, и 7-летняя племянница Давида по имени Аманда остается сиротой. Привыкший к легкости и непринужденности, 24-летний дядя становится опекуном девочки и строит новую жизнь, в которой он — ответственный взрослый, от которого зависит благополучие невинного ребенка.
Очаровательный французский роуд-муви с Катрин Денев в главной роли. Главная героиня Бетти, женщина чуть-чуть за 60, терпит неудачи в бизнесе и любви, живет с матерью, с которой у нее натянутые отношения, и в общем никак не может назвать себя счастливой. Однажды она выезжает из дома за сигаретами, чтобы больше никогда не вернуться к своей прежней жизни. Впереди у нее — спонтанное путешествие в поисках себя и собственного счастья.
Фото: Кадры из фильмов «Переговорщик», «Области тьмы», «В диких условиях», «Декстер: Новая кровь», «В погоне за счастьем», «Новая жизнь Аманды», «За сигаретами»