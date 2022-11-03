С чистого листа: 7 фильмов о том, как начать новую жизнь

Трагическая утрата, заевшая рутина или внезапное знакомство — есть масса событий, способных изменить вас до неузнаваемости. Иногда перемены настолько фундаментальные, что приходится буквально строить жизнь с нуля. Вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из 7 фильмов и сериалов, героям которых пришлось пережить нечто подобное. Все они, по собственной воле или по воле случая, вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Переговорщик»

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Путь к новой жизни часто выстраивается через боль, так случилось и в этой истории. Профессиональный переговорщик Александр Максимов терпит неудачу на одном из заданий, в результате чего теряет не только карьеру, но и близкого человека, а затем и всю семью. На обломках прошлого в отчаянных попытках вернуть былое счастье он проводит несколько лет, пока однажды коварный преступник — виновник всех бед Александра — не появляется на горизонте. Практически восставший из мертвых, злодей обещает нанести неудачливому переговорщику новый удар, но Максимов уже готовится отомстить заклятому врагу и снова обрести себя.

2 «Области тьмы»

Чтобы разогнать свой мозг до максимума, писатель в кризисе решает принять экспериментальный засекреченный препарат. Загадочная таблетка действительно помогает творцу преодолеть некоторые трудности, но за все нужно платить, и побочные эффекты не заставляют себя ждать. Теперь герою предстоит избавиться от влияния жуткого наркотика, встретиться с другими жертвами медикаментозной прокачки и заново собрать из осколков собственную личность.

3 «В диких условиях»

Драматический роуд-муви, сюжет которого основан на реальных событиях. Молодой человек, только-только окончивший престижный университет и выросший в довольно благоприятных условиях, решает отказаться от своих привилегий, отдать все свои сбережения на благотворительность и сбежать подальше от цивилизации, навстречу простой жизни в тихой глуши. Парень верит, что самопознание возможно лишь в одиночестве, а потому, несмотря на многочисленные предложения добрых людей, повстречавшихся ему на пути, снова и снова отправляется бродяжничать, чтобы наконец понять, кто он на самом деле.

4 «Декстер: Новая кровь»

Спустя почти дестилетие после событий основного сериала «Декстер» мы застаем главного героя на другом конце страны. Он ведет тихую неприметную жизнь под новым именем, пытается строить семью и карьеру, навсегда забыв о жестоких расправах над преступниками. Однако, когда в уютном захолустье, где он нашел себе приют, случается убийство, линчеватель в отставке понимает, что вскоре ему придется вновь вернуться к старому ремеслу. К удивлению бывшего окружения, давно похоронившего Декстера, герой воскреснет, чтобы начать все сначала.

5 «В погоне за счастьем»

Незадачливый отец семейства в попытке разбогатеть тратит все семейные сбережения на сомнительную авантюру. В результате из его жизни уходит не только финансовое благополучие, но и жена, кое-как согласившаяся оставить ребенка с папой. Теперь мужчина вместе со своим сыном вынужден скитаться по улицам, спать в метро и питаться где и чем придется, чтобы заново построить жизнь и карьеру.

6 «Новая жизнь Аманды»

Молодой француз Давид Сорель не обременяет себя обязательствами и просто наслаждается беззаботной жизнью в Париже. Но трагедия переворачивает его реальность с ног на голову. В результате теракта гибнет его старшая сестра, и 7-летняя племянница Давида по имени Аманда остается сиротой. Привыкший к легкости и непринужденности, 24-летний дядя становится опекуном девочки и строит новую жизнь, в которой он — ответственный взрослый, от которого зависит благополучие невинного ребенка.

7 «За сигаретами»