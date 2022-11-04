Съемки фильма «А зори здесь тихие» могли обернуться трагедией

Советской экранизации произведения Бориса Васильева о тяжелой судьбе зенитчиц режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» в этом году исполнилось 50 лет. Съемки этой картины для актрис могли обернуться трагедией.
Киносъемки проходили на натуре в Карелии. Тогда еще не было искусственных правдоподобных декораций и все снимали вживую. ГаляЧетвертак, которую играла актриса Катя Маркова, по сюжету умерла от фашистских выстрелов. Заряд мини-бомб под гимнастеркой оказался настолько сильный, что артистку отбросило, а на спине у нее остались ожоги.
Сцена Лизы Бричкиной на болоте тоже чуть не оказалась роковой. Елена Драпенко, как и ее героиня, чуть не утонула. Только благодаря расторопности членов съемочной группы несчастный случай удалось предотвратить, передает kp.ru.