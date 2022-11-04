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2 часа назад

Съемки фильма «А зори здесь тихие» могли обернуться трагедией для актрис

Слово и Дело

Советской экранизации произведения Бориса Васильева о тяжелой судьбе зенитчиц режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» в этом году исполнилось 50 лет. Съемки этой картины для актрис могли обернуться трагедией.

Съемки фильма «А зори здесь тихие» могли обернуться трагедией
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Киносъемки проходили на натуре в Карелии. Тогда еще не было искусственных правдоподобных декораций и все снимали вживую. ГаляЧетвертак, которую играла актриса Катя Маркова, по сюжету умерла от фашистских выстрелов. Заряд мини-бомб под гимнастеркой оказался настолько сильный, что артистку отбросило, а на спине у нее остались ожоги.

Сцена Лизы Бричкиной на болоте тоже чуть не оказалась роковой. Елена Драпенко, как и ее героиня, чуть не утонула. Только благодаря расторопности членов съемочной группы несчастный случай удалось предотвратить, передает kp.ru.

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