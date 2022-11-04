10 самых знаменитых девушек легкого поведения в кино

Самая знаменитая проститутка в кино — конечно же, Вивиан Уорд в исполнении Джулии Робертс. В интересах искусства актриса демонстрировала бесконечные ноги, а также примеряла как трэшевую одежду, так и вечерние платья, купленные богатым красавцем-героем. Надо сказать, что не все актрисы после ролей проституток становились знаменитыми, но многие получали за них статуэтку «Оскар», а также благодарность поклонников-мужчин, у которых не всегда хватает смелости и средств, чтобы пообщаться с настоящей проституткой. А вот узнать о ее жизни в кино — всегда пожалуйста. Мы выбрали 10 актрис, которые сыграли проституток и были вознаграждены в полной мере: наградами, призами, ну и нашим вниманием, конечно.

Фото: Super.ru Super.ru

Вивиан Уорд (Джулия Робертс), «Красотка», 1990

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«Золотой глобус» и номинация на «Оскар» — Джулия Робертс после «Красотки» проснулась не только знаменитой, но еще и уважаемой. Она сумела создать позитивный образ проституки Вивиан, которая становится игрушкой в руках влюбленного бизнесмена (Ричард Гир). Но что может дать своей живой кукле успешный мужчина кроме нарядов и торжественных ужинов? Вот на этот вопрос и отвечает «Красотка» — легкий для восприятия фильм Гарри Маршалла из 1990-х, где звучит песня «Pretty Woman» Роя Орбисона и еще не задаются вопросы про то, кто кого на самом деле абьюзит на экране.

Сатин (Николь Кидман), «Мулен Руж», 2001

За семь миллионов долларов Николь Кидман, которая была уже на выходе из отношений с актером-сайентологом Томом Крузом, сыграла парижскую куртизанку Сатин. Как оказалось, проститутки умеют не только вызывающе стоять на тротуаре в леопардовом мини, но еще и петь, а также выполнять цирковые трюки (для Кидман это кончилось на съемках переломом ребер). Роль чахоточной, но грациозной Сатин позволила Николь начать новую жизнь в Голливуде: выстроилась очередь поклонников от Ленни Кравица до Робби Уильямса, а критики заметили, что в фильме «Мулен Руж», похожем на кремовый торт, есть место не только хорошей музыке, но и органичной игре Кидман.

Айрис «Изи» Стинсма (Джоди Фостер), «Таксист», 1976

Крутой старт в кино и начало великой карьеры. Джоди Фостер дебютировала в фильме Мартина Скорсезе как зрелая актриса, а в совместных сценах с классиками Робертом Де Ниро и Харви Кейтелем даже немного их переигрывает. В фильме 13-летняя героиня Фостер иллюстрирует один из аспектов современной жизни, который кажется главному герою преступным и неправильным, и битва за свободу Фостер обойдется таксисту дорого. Годом позже проститутку школьных лет сыграет Брук Шилдс в картине «Прелестное дитя» Луи Маля, так что во второй половине 1970-х тема детей на секс-службе Голливуд явно не отпускает.

Бри Дэниелс (Джейн Фонда), «Клют», 1971

Сейчас этот изящный детектив Алана Дж. Пакулы целевая мужская аудитория помнит благодаря порноактрисе Бри Дэниелс, которая переименовала себя в честь главной героини ленты, но для своего времени «Клют» был бомбой. Это один из первых триллеров-детективов, где у проститутки прописан человечный характер, а героиня в целом выполняет положительную роль в расследовании, о котором идет речь. Работа Джейн Фонды — она выезжала с настоящими профи на дело, а потом переживала, что на нее не обращают внимания клиенты — в фильме просто идеальная, и как жаль, что сразу после выхода картины Джейн целиком растворилась в антивоенном активизме.

Линда Эш (Мира Сорвино), «Великая Афродита», 1995

1995-й был для актрис, игравших проституток, настоящим годом силы. Из 10 номинаций на «Оскар» за главные роли и роли второго плана три были за героинь легкого поведения — это Элизабет Шу из «Покидая Лас-Вегас», Шэрон Стоун из «Казино» и, конечно же, Мира Сорвино из веселой картины Вуди Аллена. Ей награда в итоге и досталась. Фильм рассказывает про спортивного журналиста, который вместе с очень деловой женой усыновляет мальчика. Малыш оказывается не в меру умным, и герои отправляются на поиски биологической матери. Для своего времени картина казалась заумной, а сейчас, когда мир похож на трясущегося невротика, — в самый раз.

Линн Брейкен (Ким Бэйсингер), «Секреты Лос-Анджелеса», 1997

Картина Кертиса Хенсона, в которой Ким сыграла проститутку, — один из самых образцово сделанных криминальных триллеров, его всегда приятно пересматривать: там молодые Рассел Кроу и Гай Пирс, топовый Кевин Спейси, а также последняя крутая роль Ким Бэйсингер. Ее героине Линн сделали пластическую операцию, чтобы она походила на звезду старого Голливуда Веронику Лейк, но по факту это все та же хмурая и сексапильная Бэйсингер с фигурой мультипликационной Джессики Раббит. Совершенно неудивительно, что при виде Ким мужчины в кадре начинают оперативно сходить с ума, и в том, что расследование длится больше, чем нужно, в целом понятно, кого обвинить.

Айлин Уорнос (Шарлиз Терон), «Монстр», 2003

Если вы видели Шарлиз Терон только в современной рекламе косметики, «Прометее» или «Безумном Максе», вы плохо представляете, какой невероятной красавицей она была на рубеже веков. Но всему хорошему есть предел, и ради верного шанса получить «Оскар» Терон пошла на внешнюю трансформацию. Для роли жуткой проститутки, ставшей серийной убийцей, она набрала 13 килограммов и внешне уже никогда не была прежней. Все те, кто полагает, что именно за такие издевательства над собой и дают призы, немного преуменьшают значение актерского мастерства, но с годами Терон подтянула и его, хотя нежность и внешняя легкость после авантюры с «Монстром» исчезли навсегда.

Северин Серизи (Катрин Денев), «Дневная красавица», 1967

Классическая роль Катрин Денев — скучающая представительница буржуазного мира, которая в целях чисто личного, а не материального интереса начинает карьеру проститутки. Всему виной навязчивые фантазии о незнакомых мужчинах. Поскольку героиня работает на благо борделя, пока муж находится на службе, она получает подходящее рабочему графику прозвище Дневная красавица. Впоследствии великий испанский режиссер Луис Бунюэль, сделавший самую зрительскую картину в своей карьере, объяснял успех ленты «наличием шлюх на экране» и сценами мазохистского толка, которые ему — как старому сюрреалисту — удавались просто замечательно.

Мари Абарт (Анук Гринбер), «Мой мужчина», 1996

Работа проститутки часто связывается не только с пороком, но и с выполнением важных социальных функций. Например, девушки легкого поведения могут стать санитарами леса, как это происходит в изящной трагикомедии Бертрана Блие, которая по сюжету схожа с клипами Милен Фармер. Главная героиня Мари находит на улице бездомного, в котором она чисто женским чутьем определяет романтический потенциал. После этого начинается превращение найденыша Жанно (Жерар Ланвен) сначала в элегантного красавца, а потом, поскольку аппетит приходит во время еды, — еще и в сутенера-садиста, который начинает крутить главной героиней с невероятной легкостью.

Лиз (Тереза Расселл), «Шлюха», 1991