Квентин Тарантино ждет краха супергеройских фильмов

Квентин Тарантино никогда не возьмётся за супергероику Marvel. Он считает режиссёров киновселенной MCU наёмными работниками, а у него нет времени тратить время на работу в качестве наёмника. Об этом Квентин заявил в одном из недавних интервью.

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«Чтобы снимать для Marvel, нужно быть наёмным работником. Я не наёмный рабочий. И я не ищу работу».

Вероятно, Тарантино считает, что у постановщиков фильмов Marvel мало творческой свободы и их видение должно полностью соответствовать идеям продюсеров.

Недавно знаменитый кинодел выпустил книгу «Размышления о кино». В ней Тарантино напоминает, что 1960-х годах XX века режиссёры радовались, когда популярность студийных мюзиклов начинала идти на убыль. Он уверен, что нынешние постановщики примерно так же ждут, когда супергероика придёт к стагнации и уйдёт из мейнстрима.