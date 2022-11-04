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2 часа назад

Один из главных фильмов мирового кинематографа «Титаник» отмечает 25-летие

Слово и Дело

Самый знаменитый фильм-катастрофа «Титаник» отмечает свое 25-летие. Блокбастер, в основу которого взяли реальную историческую драму, несмотря на мрачные прогнозы продюсеров, не разделил печальную судьбу лайнера. Идея пришла к Джеймсу Кэмерону после просмотра документального фильма на канале National Geographic. Чертежи для корабля предоставила судостроительная верфь, которая спускала настоящий лайнер на воду.

Один из главных фильмов мирового кинематографа «Титаник» отмечает 25-летие
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«После того как я увидел обломки настоящего "Титаника", мне стало ясно, что я не имею права ни в чем схалтурить…Люди были предельно измотаны, но все собрались на носу лайнера, и мы спустили на воду венок, на котором написали: "Памяти пассажиров и экипажа «Титаника»".

Наш фильм — кинематографический венок этим людям», — вспоминал после съемок режиссер.

К реальной истории британского трансатлантического пассажирского парохода добавили любовную линию, которая в один момент сделала звездами Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Интересно, что на роль Джека Доусона пробовались Мэттью Макконахи, Том Круз и Джаред Лето.

Фильм собрал в мировом прокате рекордные почти два миллиарда долларов.

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