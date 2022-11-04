Один из главных фильмов мирового кинематографа «Титаник» отмечает 25-летие

Самый знаменитый фильм-катастрофа «Титаник» отмечает свое 25-летие. Блокбастер, в основу которого взяли реальную историческую драму, несмотря на мрачные прогнозы продюсеров, не разделил печальную судьбу лайнера. Идея пришла к Джеймсу Кэмерону после просмотра документального фильма на канале National Geographic. Чертежи для корабля предоставила судостроительная верфь, которая спускала настоящий лайнер на воду.
«После того как я увидел обломки настоящего "Титаника", мне стало ясно, что я не имею права ни в чем схалтурить…Люди были предельно измотаны, но все собрались на носу лайнера, и мы спустили на воду венок, на котором написали: "Памяти пассажиров и экипажа «Титаника»".
Наш фильм — кинематографический венок этим людям», — вспоминал после съемок режиссер.
К реальной истории британского трансатлантического пассажирского парохода добавили любовную линию, которая в один момент сделала звездами Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет. Интересно, что на роль Джека Доусона пробовались Мэттью Макконахи, Том Круз и Джаред Лето.
Фильм собрал в мировом прокате рекордные почти два миллиарда долларов.