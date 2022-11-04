Один из главных фильмов мирового кинематографа «Титаник» отмечает 25-летие

«После того как я увидел обломки настоящего "Титаника", мне стало ясно, что я не имею права ни в чем схалтурить…Люди были предельно измотаны, но все собрались на носу лайнера, и мы спустили на воду венок, на котором написали: "Памяти пассажиров и экипажа «Титаника»".