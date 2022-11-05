По мотивам франшизы "Джон Уик" будет выпущена видеоигра

«Не хочу забегать вперед, но мы считаем, что из «Джона Уика» можно сделать большую ААА-игру. Мы уже выдвигали свои предложения и, безусловно, заинтересованы содействовать продвижению этого. Но сказать больше об этом я сейчас не могу», — заявил Фелтхаймер.