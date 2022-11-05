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4 часа назад

По мотивам франшизы "Джон Уик" будет выпущена видеоигра

Газета.Ruиещё 3

Руководство Lionsgate в лице генерального директора студии Джона Фелтхаймера заявило о намерении выпустить компьютерную игру по мотивам кинофраншизы «Джон Уик», сообщает портал IGN.

По мотивам франшизы "Джон Уик" будет выпущена видеоигра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что компания давно заинтересована в появлении подобного проекта и уже несколько раз выдвигала свои предложения некоторым разработчикам компьютерных игр.

«Не хочу забегать вперед, но мы считаем, что из «Джона Уика» можно сделать большую ААА-игру. Мы уже выдвигали свои предложения и, безусловно, заинтересованы содействовать продвижению этого. Но сказать больше об этом я сейчас не могу», — заявил Фелтхаймер.

Франшиза «Джон Уик» включает в себя четыре фильма, последний из которых выйдет в кинотеатрах в марте 2023 года. Также в разработке находятся полнометражный спин-офф под названием «Балерина» и приквел в формате сериала «Отель Континенталь».

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