Обзор фильма «Энола Холмс 2» — хороший сиквел с Генри Кавиллом

Что-то Шерлоку не везёт.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У первой «Энолы Холмс» был огромный потенциал. Известные актёры в главных ролях, сеттинг красивого Лондона и гениальный Шерлок вкупе с солидным бюджетом. Казалось бы, кино точно станет хитом — но, как часто бывает у Netflix, что-то пошло не так.

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«Энолу Холмс» посмотрели миллионы людей, вот только отзывы были очень уж средними. Не великолепно, но и не ужасно. Средненько. Половина фильма не вызывала никаких эмоций, а каждое удачное решение сопровождал промах. К примеру, если Милли Бобби Браун умиляла, то Генри Кавилл в роли Шерлока был шокирующе посредственным. После Ливанова, Камбербэтча и Дауни-младшего смотреть на Кавилла не хотелось.

Впрочем, просмотров хватило, чтобы Netflix одобрил сиквел — и авторы удачно распорядились вторым шансом. Они сохранили фишки оригинала и исправили ошибки, пусть и не до конца. Новинка всё ещё не дотягивает до кино с большой буквы, но смотреть её в разы приятнее.

Трудно быть детективом

В первой части Энола была наивной девчонкой, которая искала маму и боролась за свободу, но всё же раскрыла важное дело. В сиквеле она взрослая и независимая, пусть и всё такая же милая. Эноле больше не нужны поддержка матери и одобрение Майкрофта — она решила открыть собственное детективное агентство и сделала это.

Вот только клиенты не спешат на приём к юной леди. Они считают даму слишком молодой и неопытной, а ещё постоянно спрашивают, свободен ли Шерлок. Так бы и закончилась карьера Энолы, если бы не девочка, которая потеряла сестру. Та работала на спичечном заводе, но внезапно пропала.

Казалось бы, дело банальное, но на деле мисс Холмс попадает в зловещий переплёт, где замешаны продажная полиция и важные политики. Ставки выросли: если в прошлом фильме героиня дралась с наёмником-одиночкой и страдала в приюте, то теперь против неё умелые солдаты — они либо убьют, либо посадят в тюрьму.

К счастью, Энола не одна. Её расследование пересекается с делом Шерлока, который не раз поможет в переделках. Да и про мать-анархистку забывать не стоит.

В целом сюжет… прикольный. Загадка интригует, события масштабные, уместного фансервиса навалом. К примеру, Шерлоку в этот раз уделили больше внимания. Он всё такой же скучный, но авторы хотя бы покажут знаменитую квартиру на Бейкер-стрит и столкнут его с Мориарти.

В сочетании с бесконечной харизмой Милли Бобби Браун всё это работает, так что следить за историей интересно. Даже расслабленный Генри Кавилл, которому банально нечего играть, не сильно огорчает.

Лондон снова прекрасен

«Энола Холмс 2» прекрасно выглядит. Картинка всегда сочная, даже на серость и грязь Лондона приятно смотреть. Авторы умело воссоздали столицу Британии конца XIX века. Даже и не верится, что кино снимали в Йоркшире — настолько убедительны декорации.

Пабы, полицейские участки, дворцы, фабрики и обычные квартиры проработаны до мелочей. На Netflix редко выходят настолько атмосферные проекты!

Большая часть съёмок натурная, но иногда авторы всё же прибегают к графике — и вот к ней есть вопросы. Если спецы по декорациям выложились на полную, то вот за хромакей будто отвечали новички. Зелёный фон слишком контрастирует с реальными улицами. К счастью, подобных косяков не так уж много.

Герои разучились драться

В первой части экшена было мало, но он неплохо развлекал. К примеру, потасовка Энолы и убийцы на улицах Лондона вышла клёвой. Девчонка вспоминала приёмы, которым обучила мать, и постоянно удивляла как преследователя, так и зрителя.

А вот в сиквеле сражений стало больше, но все они бесконечно скучные. Генри Кавилл давно доказал, что умеет драться на камеру, но даже его мастерство не компенсирует бестолковую постановку.

В итоге герои незамысловато пинают друг друга, пока кто-то не отправится в нокаут. Это особенно заметно в финальной схватке: по задумке она должна стать кульминацией, но на деле зрители просто уснут.

В итоге расследование и диалоги держат в напряжении, а экшен, наоборот, даёт передышку. В это время можно заварить кофе или отвлечься на телефон — всё равно ничего не пропустите.

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«Энолу Холмс 2» можно критиковать за посредственный экшен и самого скучного Шерлока в истории, однако достоинств тоже хватает. Как минимум ради прекрасной Милли Бобби Браун и шикарного визуала пропускать новинку не стоит.

Понравилось Классная Милли Бобби Браун

Прекрасный визуал

Интересное расследование