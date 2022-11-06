Почему старые мультфильмы выглядят лучше современных

Почему старые мультфильмы из СССР выглядели настолько качественно и реалистично, а сегодня уже так не делают? Как Сталин делал вызов Диснею, и что такое ротоскопия.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вы, наверное, часто слышите от «дедов», дескать, вот какие пошлые американские мультики — с «уродцами» (особенно мультсериалам достаётся), бездарные и глупые. Не то, что раньше были советские, старые — «Аленький цветочек», «Каштанка», всё нарисовано как в кино, реалистично.

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А что, если я вам скажу, что «те самые» мультфильмы являлись кризисом и застоем в отечественной мультипликации, который сами мультипликаторы считали временным периодом?

Суть в том, что создавались они в технике ротоскопии, или, как её называли в СССР, «эклер». Почему этот метод считался не творческим, а ремесленным, и в целом тупиковым на пути развития анимации — в нашей статье.

Как ротоскопия стала главной техникой мультипликации

Мультипликация — жанр технически сложный, но даёт много преимуществ в сравнении с кино, так как даёт больше пространства для фантазии и творческой свободы (ну вот представьте, сколько бы стоила одна серия «Рика и Морти», будь это кино). Вообще, с момента рождения мультипликация не считалась каким-то сугубо детским жанром.

Однако, чтобы развивать тот или иной вид искусства, необходимо выводить его на рынок, зарабатывать на нём, а энтузиастам становиться профессионалами. Ранние мультфильмы отличались цветовой бедностью, дергаными или порой очень условными движениями персонажей, а главное — шли едва ли больше минуты. И, тем не менее, стоили огромных усилий, долгого времени на производство.

Однажды выходец из польского Кракова (тогда Австро-Венгрия) из еврейского (да, евреями создан не только Голливуд, даже тут без них никуда) пригорода Макс Флейшер перебрался в Нью-Йорк, занялся мультипликацией и изобрёл ротоскоп.

Ротоскопия (или фотоперкладка) представляла собой съемку живого актера, который выполнял необходимые действия персонажа, а затем на анимационном диске плёнка покадрово перерисовывалась с мельчайшими нюансами — так получалось «правильно», пропорционально и достоверно воссоздать движения персонажа. Кроме того, решалась проблема синхронизации звука и музыки (тогда в мультфильмах много пели и танцевали).

Неправильно полагать, что это была легкая работа, как раз наоборот — необходимо было кропотливо и точно переложить всё с киноизображения на анимационное. Малейшие ошибки портили картинку, вызывая рассинхронизацию. Однако ротоскопия позволила одним выстрелом убить много зайцев — прорисовка и действия персонажей стали натуралистичнее, качество изображения позволяло героям действовать в кадре активнее, а само действие стало зрелищнее.

Сам Флейшер начал постепенно отходить изобретённого им метода после 1924 года, на начало 1930-х ротоскопия казалась уходящим в прошлое приёмом. Его оставляли разве что для сложных в динамическом плане сцен — танцы или сражения, а также часто для человеческих персонажей, когда они контактировали с волшебным миром и его обитателями, чтобы подчеркнуть контраст.

В 1934 году истёк патент Флейшера на ротоскопию, с тех пор её разрешили использовать любым студиям без проблем. Тогда же и обозначилась ниша этого метода — изображение человеческих персонажей.

Мультипликация на западе почти полностью стала ориентироваться на детскую аудиторию, причём в ней преобладали антропоморфные персонажи — Микки Маус, Баггз Банни, Том и Джерри и другие, которые не нуждались в ротоскопии.

Казалось бы, ротоскопия окончательно должна была отмереть, но этому помешал один человек, и легко догадаться кто… конечно, Уолт Дисней!

Ротоскопия оказалось более живучей, чем предполагали

Диснею надоело оседать на обочине жизни, делая короткие шаблонные мультики, он хотел чего-то большего — эпичных творений для полного метра, чтобы заполнять кинотеатр одним мультфильмом (раньше мультфильмы демонстрировали в перед основным показом или по нескольку отдельным сеансом), и взрослым было тоже их интересно смотреть. Короче, полноценный семейный досуг.

К тому времени уже была изобретена многоплоскостная камера со стеклянным станком (тоже кстати революция) — это позволяло создавать глубокую панораму и реалистичное, пропорциональное пространство с перспективой. За четыре создали и первый шедевр — «Белоснежка», где гномов нарисовали обычной мультипликацией, а Белоснежку и принца — при помощи ротоскопии.

Отдельные приемы ротоскопии позволили создавать произведения с животными, когда им не придавался антропоморфный вид, как например в другом хите студии — «Бэмби». Студия Дисней использовала настоящих животных, где аниматоры долго набивали руку, срисовывая повадки и движения настоящих оленей.

В послевоенных мультфильмах всё больше использовали альтернативные решения, но полностью отойти от ротоскопии не получалось — «Золушка», «Алиса в стране Чудес». После того, как Уолт Дисней отошел от мультипликации и полностью переключил внимание на тематические парки, в 1960-е его аниматоры постепенно начали отходить от этого метода. Первыми ласточками новой эпохи стали «101 далматинец» и, особенно, «Книга Джунглей», вышедшая после смерти Диснея.

Но говорить, что ротоскопия на этом всё — рано, последний крупный успех ротоскопического фильма — «Анастасия» 1997 года Дона Блута. В этой же технике он создавал мультфильмы «Все псы попадают в рай» и «Американский хвост», хотя, как раз там все персонажи были животными.

Отдельно, конечно, стоит рассказать про Ральфа Бакши — аниматора, творчество которого либо боготворили, либо ненавидели. Сложный и неуживчивый художник имел проблемы с финансированием проектов, и когда ему урезали бюджет фильма «Волшебники», он для удешевления процессов взялся за ротоскопию, став её фанатом.

В дальнейшем он впервые экранизировал Властелина колец — за сущие копейки получилось реализовать столь громадное полотно-эпик, хотя от поклонников ему потом и доставалось. Кроме того, в 1980-е была создана «Поп Америка» — взрослое и драматичное полотно о нескольких поколениях семьи еврейских эмигрантов из Российской империи в США.

Ротоскопия в СССР

Всерьёз взяться за мультики в Союзе решили после войны. По ленд-лизу Советам попадали не только Шерманы, Аэрокобры и тушёнка, но и продукция Голливуда и Диснея. И, конечно, неизбалованная советская публика испытала культурный шок — мощностей для таких произведений у страны тогда просто не было.

Проблему решал сам товарищ Сталин (ну а кто ещё) — Союзмультфильму выделили новые помещения и дали дорогу молодым и амбициозным художникам и постановщикам — Винокурову, Шварцману, Атаманову и многим другим.

Ротоскопию в СССР тоже считали устаревшей техникой, но в бедные послевоенные времена она помогала удешевлять процессы. Тем более, товарищ Сталин хотел мультфильмы не хуже американских. В то время в стране этот метод называли «эклер», по французскому киноаппарату фирмы Éclair (ну, как с ксероксами история).

В 1951 году в устном докладе мультипликатора Иванова-Вано, в духе того времени заклеймили «диснеевщину», продажную девку капитализма — за слащавость, потаканию мещанству и коммерческую ориентацию. Новое советское мультипликационное искусство обязали идти своим путём.

Однако это не значило, что мультфильмы будут о борьбе рабочего класса с капитализмом. Наоборот, в духе позднесталинского имперства и борьбы с космополитизмом стали обращаться к народным сказочным сюжетам — классикам литературы, а также к современной повестке, обличающей и бичующей пороки, воспитывающей трудолюбивых и ответственных граждан.

Именно в этот период, с 1949 по 1960 гг. началась эпоха короткометражных «эклеров» советской мультипликации, но с диснеевским размахом. Конечно, полнометражки не стали стандартом Союзмультфильма, но были и собственные оригинальные изобретения — например, масляные краски для фильма «Полкан и Шавка», которые выдавали более насыщенный цвет.

И это, между прочим, было роскошью в сравнении с американскими студиями, которые после 1941 года начали экономить и переходить на акварель (первый такой фильм — про слонёнка Дамбо). Но это отчасти потому, что за год американцы создавали несопоставимо больший хронометраж мультфильмов, поэтому транжирить на материалах не могли.

Конечно, можно много спорить о том, что количество в США совсем не обязательно переходило в качество самих мультфильмов. Но настоящий прорыв случился в редкой для тех времён полнометражке «Снежная королева» Льва Атаманова, которая представляла собой «наш ответ Диснею» и действительно имела большой мировой прокатный успех, вдохновив самого Хаяо Миядзаки в далёкой Японии, тогда ещё совсем молодого человека, не знавшего, чем заняться в жизни.

Атаманов использовал эклер для своего мультфильма, но мультипликационных элементов тоже было очень много – полностью анимирован персонаж Оле Лукое. Этот мультфильм тогда означал и качественно новый переход Союзмультфильма, который вырос из рамок локального производителя и вдохновил художников-аниматоров обратиться к новым техникам.

Смерть эклера

«Оттепель» в политике привела и к изменениям мультипликации. Как мы уже говорили, ротоскопию уже в 1930-е считали очень примитивной техникой. Её жизнь продлила коммерциализация студий и потребность делать большие полнометражные полотна.

Тот же Дисней, да и другие студии, имели огромные штаты мультипликаторов с большой текучкой персонала, отчего настоящие профессионалы всегда были в дефиците — часто для проектов приходилось набирать армии новичков или временных почти поденщиков. Поэтому ротоскопия была выходом в такой ситуации — экономила бюджет и позволяла работать с большим штатом малоквалифицированных художников-аниматоров.

С художественной точки зрения мультфильмы получались однообразными визуально — было трудно реализовать весь художественный потенциал мультипликаторов. Сам мультфильм выглядел эдаким «младшим братом кинематографа», то есть мультфильмы не предлагали что-то более крутое визуально в сравнении с кино, а были рисованными кинофильмами.

В начале 1960-х в СССР начался процесс поиска новых творческих и технических решений. Кроме рисованной анимации обратили внимание на кукольную (Шварцман и Качанов «Крокодил Гена»), в этой сфере СССР быстро стал лидером. Позднее сюда подключится и пластилиновая анимация (Гарри Бардин).

Но и рисованная анимация стала теперь очень индивидуальной, первой ласточкой здесь стал мультфильм «Дикие Лебеди» Цехановских и «История одного преступления» Хитрука, который позднее подарит нам советского «Винни-Пуха». Об этом уже можно рассказывать бесконечно, и если вам зайдёт тема – расскажем о золотом веке Союзмультфильма (1960 – 1980-е) больше.

Именно тогда наметился качественный переход в сравнении с «диснеевской» традицией, которая хоть и тоже в это время отходит от ротоскопии, но имеет куда больше сложностей в творческих экспериментах, из-за давления рынка и конкуренции.

Ротоскопия не отмерла окончательно

Хотя ротоскопия (фотоперекладка, эклер — тоже она) перестала быть главным инструментом мультипликации, совсем эта технология не канула в Лету.

Во-первых, кинематограф, где ротоскопия играла в обратную сторону — на её базе создавались ранние спецэффекты, когда было ещё далеко до зарождения компьютерной графики — волшебство, фантастические твари, космические путешествия создавались анимацией и сложными комбинациями на монтажном столе.

Самое примечательное применение ротоскопии приходится на «Звездные войны» — с её помощью создана главная фишка этой саги, а именно световые мечи. Обычные палки-муляжи на которых сражаются актеры, в процессе производства раскрашивались в несколько слоёв, что создавало светящийся эффект и характерную пульсацию «плазменного свечения».

Во-вторых, бурно развивающаяся в 1980-1990-е игровая индустрия. Для игровой промышленности стало большой проблемой создавать анатомически правильных человеческих персонажей, особенно в активных действиях, поэтому пришлось заново проходить весь опыт мультипликаторов прошлого.

Ротоскопия особенно пригодилась файтингам, но самая знаменитая игра здесь — Принц Персии. Создатель игры Джордан Мекнер уже экспериментировал с ротоскопией в файтинге «Karateka», а для Принца Персии заснял «паркурные» приёмы своего брата Дэвида, пошагово оцифровывая движения. Таким образом удалось создать игру с потрясающе достоверной динамикой и реалистичной анимацией персонажей.

Но куда проще вышли из ситуации создатели бессмертной Mortal Combat, самого культового файтинга в мире. Для создания персонажей были наняты модели, спортсмены и профессиональные мастера единоборств, все их движения были отсняты и чётко зафиксированы. В итоге получились невероятно «живые» для игровых мощностей того времени персонажи, а их бои выглядели поразительно реалистично.

Это уже даже не ротоскопия в чистом виде, но принцип тот же. Малобюджетная студия Midway смогла создать собственный флагман, долгие годы бывшей чуть ли не главной компьютерной игрой в мире.

Идеологическим наследником ротоскопии, но на новом техническом уровне, можно считать технологию motion capture, которая позволяет легко интегрировать компьютерную графику в кино за счёт создания анимированных «скелетов» из живых актеров, обклееных датчиками. Наиболее примечателен и знаменит здесь актер Энди Серкис и его Голлум во «Властелин колец», впоследствии Серкис станет главным актером компьютерной анимации в десятках проектов.