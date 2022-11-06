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3 часа назад

5 лучших фильмов про сильных женщин

Чемпионат.com

Слабый пол не такой уж и слабый.

5 лучших фильмов про сильных женщин
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Иногда вдохновить нас на изменения или настоящие подвиги способны не только признанные герои, но и обычные люди. Сегодня собрали пять фильмов про женщин, чьи истории доказывают — нет ничего невозможного.

Видео дня

«Солдат Джейн» (1997)

Лейтенант Джордан О'Нил — первая женщина, которой выпадает шанс пройти программу подготовки в одном из элитных спецподразделений армии США.

Суровые условия, непринятие сослуживцев и желание доказать, что всё получится — главная героиня проходит через ад на земле, чтобы остаться самой собой. Одна из самых неожиданных и сильных ролей Деми Мур и одна из самых известных режиссёрских работ Ридли Скотта.

«Малышка на миллион» (2004)

Фильм, получивший четыре статуэтки «Оскар» за лучший фильм, женскую роль, режиссуру и мужскую роль второго плана, рассказывает историю тренера по боксу и его подопечной.

Фрэнк Данн всячески отказывался от бунтарки, которая пришла в его зал с просьбами о наставничестве. Но упорство Мэгги Фицжеральд взяло своё: 31-летняя официантка делает всё, чтобы дотянуться до своей мечты — стать профессиональным спортсменом и получить титул.

Клинт Иствуд, Хилари Суэнк и Морган Фриман безукоризненно передают атмосферу спорта и его обратной стороны.

«Один вдох» (2020)

Фильм основан на реальной истории «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Она начала заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, сумела установить более 40 мировых рекордов и стать многократной чемпионкой мира.

Фильм снят на открытой воде, а в съёмочную группу входили профессиональные фридайверы со всего мира.

Большая игра (2017)

Молли — бывшая спортсменка. Бывшая, потому что устала от бесконечной гонки и череды серьёзных травм. Однако характер, который закалялся на больших соревнованиях, даёт о себе знать и в обычной жизни.

Фильм основан на реальной истории Молли Блум, которую сыграла несравненная Джессика Честейн. Бывшая лыжница сначала работает хостесс на нелегальных покерных играх, а вскоре и сама становится организатором подпольного казино.

«Доктор Лиза» (2020)

Ещё одна картина, основаная на реальном персонаже — Елизавете Глинке, которая стала настоящим символом благотворительности и самоотверженности.

Фильм рассказывает о несгибаемом характере доктора Лизы, её добром сердце и сложнейших решениях, которые перед нами ставит жизнь. Выбор между тем, как надо и как правильно, как оставаться человеком и как не навредить. Это история действительно сильной женщины, которая однозначно стоит внимания.

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