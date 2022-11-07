«Сердце Пармы» третью неделю возглавляет кинопрокат в России

Историческая драма за минувшие выходные собрала 105,7 миллиона рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Фото: Кадр из фильма "Сердце Пармы" Кадр из фильма "Сердце Пармы"

Картина Антона Мегердичева вышла в прокат 6 октября. Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова, который повествует о противостоянии Великого княжества Московского и уральской Пармы.

Второе место по сборам за минувшие выходные у документальной ленты «Пётр Первый: последний царь и первый император». Она собрала почти 65 миллионов рублей.