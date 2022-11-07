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21 минуту назад

Фильм «Сердце Пармы» третью неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ

Говорит Москваиещё 1

Историческая драма за минувшие выходные собрала 105,7 миллиона рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

«Сердце Пармы» третью неделю возглавляет кинопрокат в России
Фото: Кадр из фильма "Сердце Пармы"Кадр из фильма "Сердце Пармы"

Картина Антона Мегердичева вышла в прокат 6 октября. Фильм снят по одноимённому роману Алексея Иванова, который повествует о противостоянии Великого княжества Московского и уральской Пармы.

Второе место по сборам за минувшие выходные у документальной ленты «Пётр Первый: последний царь и первый император». Она собрала почти 65 миллионов рублей.

Замыкает тройку ещё один российский фильм «Либерея: Охотники за сокровищами». Приключенческий боевик заработал 63 миллиона 700 тысяч рублей.

Фильмы,Антон Мегердичев,Алексей Иванов,
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