Уинслет и Бланшетт впервые могут сняться в одном фильме

«Есть у меня одна идея. Я всегда думаю о двух Кейт, о том, как они будут смотреться на экране рядом. И мы все ждали, когда же они появятся вместе на экране. И вот как раз сейчас я обдумываю такой план. Это пока лишь первые мысли, но я уверен, что вместе две Кейт будут великолепны», - рассказал режиссер.