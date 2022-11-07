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1 час назад

Кейт Уинслет и Кейт Бланшетт впервые могут сняться в одном фильме

Inc-News

При этом у проекта пока нет ни сценария, ни бюджета, ни актерского состава.

Уинслет и Бланшетт впервые могут сняться в одном фильме
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер Тодд Филд признался, что Кейт Уинслет и Кейт Бланшетт являются одними из самых его любимых актрис, которых он не раз снимал в своих фильмах.

Например, с Бланшетт постановщик работал в новом «Торе», а с Уинслет сотрудничал в драме «Как малые дети».

Но в этот раз он впервые хочет задействовать их вместе в одном проекте. Хотя его пока нет даже на бумаге.

«Есть у меня одна идея. Я всегда думаю о двух Кейт, о том, как они будут смотреться на экране рядом. И мы все ждали, когда же они появятся вместе на экране. И вот как раз сейчас я обдумываю такой план. Это пока лишь первые мысли, но я уверен, что вместе две Кейт будут великолепны», - рассказал режиссер.

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