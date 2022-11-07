В Москве состоялась премьера фильма «По-мужски»: видео

В кинотеатре Каро "Октябрь" состоялся премьерный показ фильма «По-мужски» режиссера Максима Кулагина.
На премьере картину представила съемочная команда: режиссер Максим Кулагин, сценарист Денис Кулагин, продюсер Михаил Маризов, актеры Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Полина Синильникова и другие.
После показа состоялось обсуждение со съемочной командой, также в нем приняли участие кинокритик Денис Виленкин и психолог Галина Лайшева.
Фильм «По-мужски» – это история о 35-летнем Глебе, который является образцом успешного мужчины: у него прибыльный бизнес, красавица жена и новый загородный дом. Но его жизнь кардинально меняется после того, как он не находит в себе смелости разобраться с соседом, который по пьяни ударил его жену.