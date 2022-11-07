В Москве состоялась премьера фильма «По-мужски»: видео

Фильм «По-мужски» – это история о 35-летнем Глебе, который является образцом успешного мужчины: у него прибыльный бизнес, красавица жена и новый загородный дом. Но его жизнь кардинально меняется после того, как он не находит в себе смелости разобраться с соседом, который по пьяни ударил его жену.