Почему стоит посмотреть «Серого человека» с Гослингом

В середине июля 2022 года на Netflix состоялась премьера шпионского боевика «Серый человек» с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях. Чем удивит проект и стоит ли его смотреть, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Серый человек" Кадр из фильма "Серый человек"

В 2003 году ЦРУ вербует Кортланда Джентри, отбывающего срок за убийство, и тот становится так называемым серым человеком — спецагентом под кодовым именем Сьерра Шесть. 18 лет спустя, устранив очередную цель, он узнает, что только что убил бывшего Сьерра Четыре, и получает носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы «Сьерра». Отказавшись передать компромат начальству, Шесть сам становится мишенью не только для бывших коллег, но и для элитных наемников, самый опасный из которых — отморозок Ллойд Хансен.

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Картина братьев Руссо является самым дорогостоящим проектом стримингового сервиса Netflix с бюджетом 200 миллионов долларов и задумана как начало полноценной франшизы на основе серии книг, способной соперничать с бондианой. Правда, фильм получил неоднозначные отзывы кинокритиков. Эксперты отметили, что режиссеры умудрились в каждом эпизоде сделать экшен «скучным и неповоротливым», да и в целом лента выглядит так, будто ее вполне можно было снять и за 20 миллионов долларов.

Картину также раскритиковали за избитый и скучный сюжет. Вот, как «Серого человека» описывает журналист журнала Empire:

«Фильм работает со шпионским жанром, не изобретая велосипед заново. Это динамичная и насыщенная развлекательная поездка с парой резких поворотов от Гослинга и Эванса». В Entertainment Weekly ленту охарактеризовали как «максималистский триллер-боевик, почти комично жестокий, неизменно бойкий и временами очень веселый».