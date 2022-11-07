Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут в Испании

В Испании покажут документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке "Бондарчук. Battle". Об этом сообщает ТАСС. Картину Ильи Белова представят в рамках фестиваля Russian Film Festival на испанской платформе Cineclick.
"Надеюсь, что новая программа Russian Film Festival понравится испанской аудитории и вызовет новый виток интереса к российскому кинематографу", - сообщает генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.
На фестивале покажут восемь фильмов. Среди них: мелодрама Любови Мульменко "Дунай", фантастический триллер Дмитрия Константинова "Обратимая реальность", драма Натальи Кончаловской "Первый снег", комедия Алексея Нужного "Я худею", лента Алексея Казакова "Побочный эффект", картина Сергея Осипьяна "Портрет незнакомца" и мультсериал Сергея Меринова "Пластилинки".