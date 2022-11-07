Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут на фестивале российского кино в Испании

Газета.Ruиещё 2

В Испании покажут документальный фильм о режиссере Сергее Бондарчуке "Бондарчук. Battle". Об этом сообщает ТАСС. Картину Ильи Белова представят в рамках фестиваля Russian Film Festival на испанской платформе Cineclick.

Фильм о режиссере Сергее Бондарчуке покажут в Испании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Надеюсь, что новая программа Russian Film Festival понравится испанской аудитории и вызовет новый виток интереса к российскому кинематографу", - сообщает генеральный директор "Роскино" Инна Шалыто.

На фестивале покажут восемь фильмов. Среди них: мелодрама Любови Мульменко "Дунай", фантастический триллер Дмитрия Константинова "Обратимая реальность", драма Натальи Кончаловской "Первый снег", комедия Алексея Нужного "Я худею", лента Алексея Казакова "Побочный эффект", картина Сергея Осипьяна "Портрет незнакомца" и мультсериал Сергея Меринова "Пластилинки".

Фильмы,Побочный эффект,Я худею,Наталья Кончаловская,Любовь Мульменко,Инна Шалыто,Дмитрий Константинов,Сергей Меринов,Илья Белов,Алексей Казаков,Сергей Осипьян,Сергей Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители