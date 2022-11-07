Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии "Оскар"

"Мысль о том, что члены Академии вынуждены будут терпеть экстремальный фильм ужасов без рейтинга, который в ином случае посчитали бы ниже своего достоинства? Это слишком уморительная возможность, чтобы от нее отказываться", — говорится в заявлении снявшей фильм кинокомпании Bloody Disgusting.