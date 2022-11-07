Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии "Оскар"

Шоумен Джимми Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявление телеведущего.
Киммел будет единственным ведущим церемонии. В последние годы "Оскар" проходил и без ведущих, и с тремя ведущими.
"Третье приглашение провести "Оскар" - это и большая честь, и западня. Но в любом случае, я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались", - пошутил Киммел.
Ведущий ABC вел "Оскар" в 2017 и 2018 годах. Церемонию вручения премии "Оскар" покажут 12 марта на телеканале ABC.
Ранее сообщалось, что хоррор "Ужасающий 2" выдвинули на "Оскар", чтобы поиздеваться над членами Академии.
"Мысль о том, что члены Академии вынуждены будут терпеть экстремальный фильм ужасов без рейтинга, который в ином случае посчитали бы ниже своего достоинства? Это слишком уморительная возможность, чтобы от нее отказываться", — говорится в заявлении снявшей фильм кинокомпании Bloody Disgusting.