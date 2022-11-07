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3 часа назад

«Петр I. Последний царь и первый император» побил рекорды проката

Стелла Шмель

Документально-художественный фильм о Петре I за прошедшие выходные занял первую строчку прокатного рейтинга. Проект стал самым кассовым среди отечественных фильмов, вышедших в прокат с 3 ноября. Таким образом, у картины есть все шансы стать самым кассовым байопиком в истории отечественного кинематографа.

Создатели картины реконструировали события в России XVII и XVIII веков и постарались передать как исторические факты из жизни Петра I, так и его переживания. Режиссер картины Андрей Кравчук отмечает, что фильм является уникальным проектом, который не только дает зрителю историческую информацию, но и позволяет «эмоционально подключиться к Петру I».

В исторических сценах задействованы актеры театра и кино: Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина и многие другие.

Закадровый голос в фильме принадлежит Константину Хабенскому.

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