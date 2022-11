Рэдклифф сыграл известного музыкального пародиста Америки

Так какая из этих двух версий ближе к истине? Можно сказать точно: переломным моментом реальной биографии Янковича действительно стала сделанная в туалете запись песни My Bologna, которая была выпущена синглом на лейбле Capitol Records — причем по протекции автора оригинальной My Sharona, лидера The Knack Дага Фигера. А уже через два года Эл выступал в The Tomorrow Show на NBC со своей версией хита Queen Another One Bites the Dust — под названием Another One Rides the Bus. Ритм на кофре от аккордеона отбивал его друг и будущий ударник Джон «Бермуда» Шварц.