Николас Кейдж снимется в фильме ужасов

У 58-летнего актёра уже есть опыт работы в этом жанре. Например, в 2020-м он снялся в «Стране чудес Вилли».

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Лауреат «Оскара» Николас Кейдж возвращается в жанр хоррора. Он примет участие в работе над фильмом «Longlegs».

Эта новая остановка в карьерной траектории актёра описывается как «психологический триллер в духе классических фильмов Голливуда». Кейдж не только возглавит актёрский состав, но и выступит исполнительным продюсером.

Детали сюжета к этому дню пока неизвестны. Но Кейдж имеет хороший опыт в жанре ужасов. В числе его соответствующих случаю фильмов «Узники страны призраков» (2021), «Цвет из иных миров» (2019), «Мэнди» (2017).