«Варвар»: 5 причин включить один из главных хорроров этого года

В конце августа состоялась премьера фильма «Варвар», который получил восторженные отзывы критиков и звание одного из главных хорроров этого года. Чем так цепляет проект малоизвестного режиссера Зака Креггера, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Варвар" Кадр из фильма "Варвар"

Прибыв в Детройт на собеседование по работе, девушка по имени Тесс обнаруживает, что в забронированном ею доме уже живет парень. Согласившись все же остаться до утра в апартаментах с посторонним человеком, она вскоре обнаруживает в подвале секретную дверь, а за ней — тайны, которые лучше не знать.

В фильме три сюжетные линии, каждая снята в своем жанре. Первая — хоррор про загадочный дом со своими жуткими тайнами, вторая — остроумная комедия про культуру отмены, а третья — ретрофлешбэк. Картина поднимает острые и широко обсуждаемые сегодня темы — от нарушения личных границ до сексуального насилия в киноиндустрии — используя страх и подвальную нечисть, чтобы исследовать травмы и потаенные уголки сознания.

В самом начале «Варвар» кажется предсказуемым, но вскоре создатели резко меняют курс и шокируют зрителя раз за разом. Режиссер в фильме не только мастерски нагнетает саспенс, заставляя зрителя ерзать в кресле даже при виде самых простых вещей, так еще и с динамикой сюжета творит невероятные вещи.

Картина работает на двух уровнях — как изобретательный ужастик и как символистское арт-кино: даже если не ломать голову над расшифровкой заложенных в картину образов и двойных смыслов, можно отлично провести время за просмотром фильма.

Еще один плюс: актерский состав выложился на максимум. Билл Скарсгард, Джорджина Кэмпбелл и Джастин Лонг отлично вписались в свои роли, оживив персонажей на экране и заставив зрителей поверить им и их мотивам.