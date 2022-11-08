5 фильмов с Аленом Делоном, которые сделали его легендой

Французский актер театра и кино Ален Делон отмечает день рождения — 8 ноября секс-символу 1960-х — 1980-х годов исполняется 87 лет. Весной 2022 года звезда заявил о намерении уйти из жизни с помощью эвтаназии и даже, как писали СМИ, составил завещание. Однако пока Делон так и не пошел на крайнюю меру. В материале «Рамблера» вспоминаем фильмы с участием актера, которые сделали его живой легендой и принесли мировую известность.

Фото: Кадр из фильма "Черный тюльпан" Кадр из фильма "Черный тюльпан"

«Рокко и его братья» (1960)

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Вдовец и четверо его сыновей решают переехать из итальянской деревни в Милан, где живет пятый сын. В погоне за лучшей жизнью братья берутся за любую работу, постепенно каждый находит свое место. Но отношения в некогда сплоченной семье раскалываются с появлением девушки Нади.

Кадр из фильма "Рокко и его братья"

«Леопард» (1963)

В годы гражданской войны в Италии молодой племянник князя Фабрицио ди Салина мечется между мятежниками и приверженцами правящей династии Бурбонов. Сам же аристократ не хочет активно участвовать в политической борьбе, но осознает неизбежность грядущих перемен и чувствует, что скоро на смену «львам и леопардам придут шакалы и гиены».

Кадр из фильма "Леопард"

«Черный тюльпан» (1964)

Таинственный разбойник в маске наводит страх на местных мерзавцев. Неуловимый мститель находчив, бесстрашен, благороден и умен, а его фирменный знак – черный тюльпан, которым он отмечает все свои свершения. Дворянин Жульен – полная противоположность загадочного героя, однако есть нечто, что крепко связывает этих двоих.

Кадр из фильма "Черный тюльпан"

«Самурай» (1967)

Жеф Кастелло – наемный убийца, настоящий профессионал в своем деле. Получив заказ на устранение одного влиятельного человека, он выполняет его без особых трудностей: не оставляет следов и даже устраивает себе безупречное алиби. Однако внезапно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Теперь за Жефом охотится не только комиссар полиции, но и заказчики убийства.

Кадр из фильма "Самурай"

«Зорро» (1975)

Испанец Диэго, на глазах у которого убивают его давнего друга, начинает вести двойную игру: в черном плаще, шляпе и маске он превращается в неуловимого мстителя, который борется с нечестными богатеями и солдатами, а после изображает бестолкового губернатора, который не вмешивается в творящийся беспредел.